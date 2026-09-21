CNN, MS NOW et Politico poursuivent Trump en justice pour contester l'interdiction de la Maison Blanche

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(Ajoute une citation tirée de la plainte, une déclaration de la Maison Blanche, des détails sur les événements survenus à la Maison Blanche, le rôle d'un conseiller présidentiel, d'autres personnes citées dans la plainte, une citation d'un professeur de l'Université de Pennsylvanie, ainsi que le contexte)

* Les grandes chaînes de télévision suspendent la couverture du pool présidentiel

* La plainte qualifie l'interdiction de Trump de violation de la Constitution américaine

* Le premier amendement protège la liberté de la presse et la liberté d'expression

* Les organes de presse demandent une ordonnance judiciaire pour bloquer l'interdiction de Trump

* Trump qualifie son interdiction d’« attaque contre les FAUSSES INFORMATIONS »

par Susan Heavey, Jonathan Stempel et Helen Coster

CNN, MS NOW et Politico ont poursuivi lundi le président Donald Trump et d’autres membres de son administration pour leur avoir interdit l’accès à l’enceinte de la Maison Blanche , affirmant que cette mesure violait leurs droits à la liberté d’expression et à la liberté de la presse garantis par le premier amendement de la Constitution américaine.

Ces médias demandent une ordonnance restrictive provisoire afin de bloquer la décision de Trump devant un tribunal fédéral de Washington, D.C. Une audience est prévue mercredi.

« Cette interdiction ne saurait constituer une atteinte plus directe au premier amendement ni une violation plus flagrante de nos principes constitutionnels les plus fondamentaux », indique la plainte.

« Si elle n’est pas contestée, cette mesure menace la liberté de la presse et le droit du public à un journalisme indépendant, à l’abri de toute ingérence gouvernementale », ont écrit ces médias dans un communiqué commun. « Ce n’est pas au gouvernement de décider de ce que la presse doit rapporter ou publier. »

Trump a annoncé cette interdiction vendredi sur les réseaux sociaux, affirmant que ces médias « ne devraient pas pouvoir écrire ou relater sans cesse des FICTIONS et des MENSONGES lorsqu’ils couvrent l’actualité du président des États-Unis », et il l’a défendue dans un autre message publié lundi.

« La Maison Blanche ne mène pas une offensive contre la presse libre, à laquelle je suis très attaché. Elle mène une offensive contre les FAUSSES INFORMATIONS. C’est une menace pour notre sécurité nationale, et il faut y mettre un terme, MAINTENANT! », a écrit Trump lundi, sans fournir de preuves d’une menace pour la sécurité nationale.

Les anciens présidents se sont déjà heurtés à la presse, mais la campagne menée par Trump contre les médias est sans précédent. Il a bouleversé des décennies de tradition en refusant l'accès de base à de nombreux grands organes de presse, en lançant des attaques personnelles contre des journalistes pour leurs reportages et en favorisant les médias considérés comme plus favorables à l'administration. Il a également intenté des poursuites judiciaires contre plusieurs organes de presse.

POOL TÉLÉVISÉ DE LA MAISON BLANCHE

CNN fait partie des cinq organes de presse – aux côtés d’ABC, CBS, Fox News et NBC – qui composent le pool télévisé principal de la Maison Blanche. Ils se partagent les coûts liés à la couverture du président, organisent la couverture à tour de rôle et partagent les images avec les médias à travers le pays.

CNN devait couvrir lundi le déplacement de Donald Trump à New York pour l’Assemblée générale des Nations unies, mais n’a pas été en mesure de fournir un flux commun.

En réaction, les autres grandes chaînes de télévision ont suspendu la couverture du pool présidentiel. Cela a de fait privé les médias de la source vidéo la plus répandue pour les événements de la Maison Blanche, alors même que Donald Trump s’apprête à rencontrer de nombreux dirigeants mondiaux en marge de l’Assemblée générale et à accueillir le président chinois Xi Jinping à Washington plus tard dans la semaine.

« Par la présente, nous vous informons qu’à compter d’aujourd’hui (lundi), le pool télévisé ne couvrira pas les événements désignés comme relevant de la couverture pool du président », a déclaré lundi dans un e-mail Bryan Boughton, qui dirige le bureau de Fox News à Washington et occupe actuellement la présidence du pool télévisé. « Aucun pool de remplacement ne sera mis en place. »

Pour le reste, la salle de presse de la Maison Blanche a fonctionné comme d’habitude lundi, les journalistes préparant les événements de la journée, notamment une cérémonie d’inauguration prévue dans l’après-midi pour le nouvel héliport « Marine One » du président républicain, situé sur la pelouse sud.

Le son de la diffusion en direct de la cérémonie par la Maison Blanche elle-même, présentée comme une alternative au flux du pool, était inaudible.

Le parti de Trump cherche à conserver ses majorités de justesse dans les deux chambres du Congrès lors des élections de mi-mandat de novembre. Les sondages montrent que l’opinion publique se détourne des républicains et que les taux de popularité de Trump avoisinent des niveaux historiquement bas.

Une source proche du dossier, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a déclaré que Natalie Harp, une proche collaboratrice du président, avait montré à Trump des extraits et des graphiques tirés de la couverture médiatique récente, ce qui a contribué à sa décision d’interdire ces trois médias.

Trump s’est montré « très mécontent » de la couverture médiatique des élections de mi-mandat, a ajouté la source, et sa frustration s’est intensifiée après la décision rendue la semaine dernière par la Cour suprême, qui a bloqué sa tentative de limiter le vote par correspondance.

« Les médias diffusant de fausses informations n’ont pas leur place dans le Bureau ovale du président », a déclaré la Maison Blanche en réponse aux questions de Reuters concernant le procès, le rôle de Mme Harp et le point de vue de Trump sur la couverture des élections. « Ils sont tout à fait capables de couvrir l’actualité depuis l’extérieur. »

UN FRONT UNI

Les organes de presse concernés ont rapidement réagi pour présenter un front uni. Dans les dix minutes qui ont suivi l’annonce de Trump vendredi, CNN a contacté MS NOW et Politico pour discuter d’une action en justice commune, selon une personne ayant une connaissance directe du dossier, s’exprimant sous couvert d’anonymat.

« Interdire l’accès à la Maison Blanche aux organes de presse les empêche de s’entretenir face à face avec les responsables gouvernementaux et, peut-être, de susciter des commentaires spontanés et sans détours susceptibles d’apporter un éclairage nouveau sur des questions politiques, ce qui est particulièrement important en année électorale », a déclaré Victor Pickard, professeur de politique des médias et d’économie politique à l’École de communication Annenberg de l’Université de Pennsylvanie.

L’année dernière, Trump a exclu l’Associated Press du pool de journalistes couvrant ses déplacements parce que l’agence de presse n’avait pas adopté le nom qu’il préférait, « », pour désigner le golfe du Mexique. L’AP a intenté une action en justice contre cette exclusion. Son administration a également restreint l’accès de nombreux journalistes au Pentagone.

Au cours de son premier mandat, la Maison Blanche de Trump avait cherché à retirer leurs accréditations à Jim Acosta, alors correspondant de CNN, et à Brian Karem, correspondant de Playboy. Des juges fédéraux avaient ordonné que leurs accréditations de presse à la Maison Blanche soient rétablies.

L’affaire a été confiée au juge fédéral Timothy Kelly, nommé par Trump en 2017. C’est ce même juge Kelly qui s’était prononcé contre Trump en 2018 dans l’affaire Acosta.

CRITIQUE DE LONGUE DATE DE LA PRESSE

Depuis qu’il a remporté un second mandat, Trump a intensifié ses actions visant les médias, poursuivant en justice plusieurs organes de presse et exhortant à plusieurs reprises les chaînes de télévision à supprimer les émissions qu’il juge partiales.

Trump a également demandé à la Commission fédérale des communications (FCC) de retirer leurs licences aux chaînes de télévision qui ne lui sont pas favorables.

David Ellison, fils de Larry Ellison, allié de Trump et président exécutif d’Oracle ORCL.N , a pris le contrôle de Paramount et de sa filiale d’information CBS, ce qui a entraîné un remaniement controversé au sein de « 60 Minutes », le magazine d’actualité télévisé le plus populaire des États-Unis.

Ellison cherche désormais à acquérir Warner Bros, la société mère de CNN, dans le cadre d’une opération approuvée par l’administration Trump. Plusieurs États américains ont intenté des poursuites pour bloquer cette fusion.

La société de David Ellison, Paramount Skydance, a conclu lundi un accord avec la Californie et d’autres États, ouvrant ainsi la voie à la fusion.