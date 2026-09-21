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CNN, MS Now et Politico poursuivent Donald Trump en justice pour son interdiction d'accès à la Maison Blanche, selon des documents judiciaires
information fournie par Reuters 21/09/2026 à 16:40
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

CNN, MS NOW et Politico ont poursuivi lundi le président Donald Trump pour leur avoir interdit l'accès à la Maison Blanche , affirmant que cette mesure violait leurs droits, garantis par la Constitution américaine, de couvrir son actualité.

Dans une plainte déposée devant le tribunal fédéral de Washington, D.C., ces médias ont déclaré que Donald Trump ne pouvait pas leur interdire l’accès au seul motif qu’il n’appréciait pas ce qu’il qualifie de “couverture négative”, et réserver l’accès aux médias qui ne font que des éloges. Ils ont également affirmé que le public méritait “une information actuelle et complète” sur son gouvernement.

“Cette interdiction ne saurait constituer une atteinte plus directe au Premier amendement ni une violation plus flagrante de nos principes constitutionnels les plus fondamentaux”, ont déclaré ces médias.

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