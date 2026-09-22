CNN et CBS News : le comité de surveillance sera "sans pouvoir", préviennent les experts

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* Un accord permet à Paramount de finaliser le rachat de Warner Bros pour 110 milliards de dollars

* Un conseil sera mis en place dans les 180 jours suivant la finalisation de la fusion

* Les documents déposés ne précisent pas clairement les pouvoirs contraignants ni le rôle d'enquête du conseil

par Jaspreet Singh

David Ellison s'apprête à prendre le contrôle de deux des plus grands groupes de presse des États-Unis après que sa société Paramount Skydance PSKY.O aura finalisé le rachat de Warner Bros Discovery WBD.O , ce qui lui conférera une influence considérable sur le paysage médiatique. Mais les experts avertissent que sa promesse d'indépendance éditoriale pour CNN et CBS News n'est qu'une promesse creuse.

Ellison a accepté de créer un conseil d’indépendance éditoriale chargé de superviser CNN et CBS dans le cadre de l’accord conclu lundi avec une coalition de 12 États américains et un syndicat de scénaristes hollywoodiens. Ce groupe sera composé de cinq journalistes chevronnés, chargés « d’établir les principes éditoriaux et journalistiques qui guideront les chaînes d’information de l’entité fusionnée », selon les termes de l’accord.

Le scepticisme règne . « Le véritable contrôle d’un organe de presse est assuré par ses rédacteurs en chef et ses propriétaires. S’ils ne s’engagent pas eux-mêmes à agir avec intégrité, on ne peut en aucun cas s’attendre à ce que les personnes qu’ils nomment et rémunèrent le fassent à leur place », a déclaré Dan Gillmor, journaliste à la retraite et enseignant.

« Bien sûr », ce conseil sera impuissant, a-t-il ajouté.

Il convient notamment de noter que le conseil, dont les membres seront nommés et rémunérés par l’entité fusionnée, ne se voit pas explicitement conférer de pouvoir de contrôle en matière d’enquêtes et que le caractère contraignant de ses décisions n’est pas clairement défini, laissant ainsi l’autorité finale entre les mains d’Ellison.

Certains membres du personnel actuel et ancien de CNN remettent également en question cet accord. La célèbre journaliste Kara Swisher a déclaré plus tôt cette année qu’elle prévoyait de quitter la chaîne « dès que possible » en raison du rachat par Paramount, qualifiant le conseil d’indépendance de « feuille de vigne ».

« Le bilan d’Ellison chez CBS jusqu’à présent n’est pas encourageant et est même inquiétant. Je pense que c’est une personne très agréable, … Mais cela n’a guère d’importance, car ce qui m’intéresse uniquement, c’est la manière dont il se comporte en tant que propriétaire d’un média. Jusqu’à présent, je ne suis pas impressionnée », a déclaré Kara Swisher à Reuters.

Le procureur général de Californie, Rob Bonta, a déclaré que ce conseil constituait un moyen efficace de protéger l’intégrité de CNN et de CBS.

« LACUNES DANS L’APPLICATION »

L’accord prévoit également la création d’un administrateur indépendant chargé de la surveillance , doté de larges pouvoirs en matière de production cinématographique et d’octroi de licences de télévision par câble, mais cet administrateur n’aura « aucun rôle ni aucune autorité concernant les activités d’information de l’entité fusionnée ».

« C’est une exclusion remarquable », a déclaré Jonathan Peters, professeur de droit des médias à l’université de Géorgie.

Il a précisé que l’accord n’était pas dépourvu de fondement juridique, car les États ont le pouvoir de le faire appliquer devant les tribunaux fédéraux, mais qu’il existait une « lacune importante en matière d’application » concernant l’indépendance éditoriale.

Ces inquiétudes sont également alimentées par les critiques formulées par les législateurs à l’encontre d’Ellison pour avoir orienté la couverture médiatique de CBS News, propriété de Paramount, en faveur du président Donald Trump. Les détracteurs craignent la manière dont il gérerait CNN, filiale de Warner, une fois que celle-ci lui appartiendrait.

Il n’existe par ailleurs aucune disposition exigeant que les conclusions et les décisions du conseil soient rendues publiques.

Les entreprises ont indiqué que le conseil serait également chargé de régler les conflits internes liés à des biais dans la couverture médiatique, ainsi que les différends entre les équipes rédactionnelles et la direction de CNN et de CBS.

Les membres du conseil exerceront un mandat de trois ans et seront protégés contre tout licenciement arbitraire par une règle de révocation pour « motif valable », bien que la société conserve le pouvoir exclusif de pourvoir tous les postes vacants.

« On ne voit pas très bien comment les procureurs généraux ou les tribunaux pourraient, de manière constitutionnelle, tenir Paramount pour responsable des actions ou de l’inaction du conseil sans s’immiscer eux-mêmes dans le contenu », a déclaré Seth Stern, avocat spécialisé dans les médias et responsable du plaidoyer à la Freedom of the Press Foundation.

LE PRÉCÉDENT DU WALL STREET JOURNAL

Le nouveau propriétaire disposera d’un délai d’environ six mois pour remanier la direction de la rédaction avant que tout contrôle ne commence, le conseil de surveillance ne devant être mis en place que dans les 180 jours suivant la fusion.

L’idée d’un conseil de surveillance indépendant n’est pas nouvelle. Lorsque News Corp NWSA.O , dirigé par Rupert Murdoch, a racheté le Wall Street Journal en 2007, il s’était engagé à mettre en place un comité spécial chargé de protéger l’objectivité et l’indépendance de ses publications.

Ce comité a pour mission de prévenir toute ingérence de la part de l’entreprise et doit approuver tout changement concernant les responsables éditoriaux du Journal, mais il n’évalue ni ne commente la ligne éditoriale.

Malgré cela, il est considéré comme impuissant.

« Lorsque Murdoch a voulu nommer son propre bras droit au poste de rédacteur en chef en 2008, il l’a simplement fait, laissant le comité sur la touche », a déclaré Bill Grueskin, membre du corps enseignant de la Columbia Journalism School et ancien rédacteur en chef adjoint du Wall Street Journal, dans une réponse envoyée par e-mail.

M. Grueskin ne voit guère de différence dans les concessions faites par M. Ellison en matière d’indépendance éditoriale.

« C’est le propriétaire qui prend les décisions », a-t-il déclaré. « Les responsabilités et les droits du conseil d’Ellison sont extrêmement vagues.