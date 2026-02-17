 Aller au contenu principal
CNH Industrial en baisse après avoir annoncé un bénéfice annuel inférieur aux estimations
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 14:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 février - ** Les actions du fabricant d'équipements agricoles et de construction CNH Industrial CNH.N en baisse de 6,1 % à 12 $ en pré-marché ** La société prévoit un bénéfice annuel inférieur aux estimations de Wall Street, car les faibles prix des récoltes, les coûts élevés des intrants et les changements de politiques commerciales pèsent sur la demande de machines agricoles

** Le bénéfice ajusté par action pour l'année fiscale devrait se situer entre 0,35 $ et 0,45 $, en dessous des estimations des analystes de 0,54 $ - données compilées par LSEG

** Chiffre d'affaires du 4ème trimestre de 5,16 milliards de dollars, supérieur aux estimations des analystes de 4,61 milliards de dollars

** Bénéfice ajusté par action de 19 cents au 4ème trimestre, contre 10 cents estimés

** CNH a chuté de 18,6% en 2025

