CMS Energy revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
5 février - ** Les actions de la compagnie américaine d'électricité et de gaz CMS Energy CMS.N en hausse de 2,2 % à 73,09 $ ** La société affiche un bénéfice par action ajusté de 95 cents au 4ème trimestre contre 94 cents estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG
** CMS augmente ses prévisions de bénéfices pour 2026 dans une fourchette de 3,83 $ à 3,90 $ par action, par rapport aux prévisions précédentes de 3,80 $ à 3,87 $ par action
**Le segment NorthStar Clean Energy de la société a déclaré un bénéfice ajusté de 18 cents, contre 3 cents l'année dernière
** En 2025, le CMS a augmenté de ~5%
