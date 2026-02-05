CMS Energy relève ses prévisions de bénéfices pour 2026 en raison d'une forte demande d'électricité et augmente son dividende

L'entreprise américaine CMS Energy

CMS.N a relevé jeudi ses prévisions de bénéfices pour l'année en cours en raison d'une forte augmentation de la demande d'électricité, due à la croissance du secteur résidentiel, du secteur commercial et des centres de données.

CMS Energy a également augmenté son dividende annuel de 11 cents par action à 2,28 dollars pour 2026.

La consommation d'électricité aux États-Unis devrait atteindre un niveau record en 2026, a déclaré l'Energy Information Administration en décembre, sous l'effet de la demande des centres de données et d'un passage plus large à l'électricité pour le chauffage et le transport.

Selon une étude du Lawrence Berkeley National Laboratory, la demande d'électricité des centres de données américains devrait presque tripler au cours des trois prochaines années.

Leur consommation d'électricité devrait représenter jusqu'à 12 % de la consommation totale d'électricité aux États-Unis, ajoute l'étude.

Le chiffre d'affaires de CMS Energy pour le quatrième trimestre a augmenté de 12,3 % pour atteindre 2,23 milliards de dollars, par rapport à l'année précédente, dépassant l'estimation moyenne des analystes qui était de 1,88 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le segment NorthStar Clean Energy de la société a déclaré un bénéfice ajusté de 18 cents, contre 3 cents l'année dernière.

CMS Energy a déclaré un bénéfice trimestriel de 95 cents par action sur une base ajustée pour le trimestre clos le 31 décembre, dépassant les estimations d'un cent.

La société basée dans le Michigan s'attend à ce que le bénéfice de 2026 soit compris entre 3,83 et 3,90 dollars, par rapport à sa prévision précédente de 3,80 à 3,87 dollars par action.