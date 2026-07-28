CMS Energy prévoit pour 2027 un bénéfice inférieur aux estimations et se retire du secteur des énergies renouvelables hors services publics

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CMS Energy CMS.N a annoncé mardi que ses bénéfices ajustés pour 2027 seraient inférieurs aux estimations de Wall Street et a déclaré qu'elle se retirerait du développement des énergies renouvelables hors secteur des services publics, l'entreprise souhaitant se concentrer sur ses activités réglementées tout en investissant pour répondre à la demande croissante en électricité.

Les services publics investissent des milliards de dollars pour étendre et moderniser les réseaux électriques face à la forte hausse de la demande en électricité, alimentée en partie par le développement rapide des centres de données.

Ces dépenses ont entraîné une hausse des coûts de financement et d’exploitation, ce qui incite les entreprises à rationaliser leurs opérations et à se concentrer sur les activités réglementées qui génèrent des rendements stables.

Voici plus de détails:

* Le groupe prévoit pour 2027 un bénéfice ajusté compris entre 4,08 et 4,17 dollars par action. La valeur médiane de 4,13 dollars est inférieure à l'estimation moyenne des analystes, qui s'établissait à 4,17 dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Elle a toutefois légèrement dépassé les estimations de bénéfice pour le deuxième trimestre.

* La société, dont le siège se trouve à Jackson, dans le Michigan, a réalisé un bénéfice ajusté de 37 cents par action au deuxième trimestre, contre une estimation des analystes de 36 cents par action, selon les données de LSEG.

* Le résultat net de la société a chuté de 40,3%, passant de 201 millions de dollars il y a un an à 120 millions de dollars.

* Le total des charges d'exploitation trimestrielles a augmenté de 2,6%, passant de 1,52 milliard de dollars l'année précédente à 1,56 milliard de dollars .

* Le fournisseur d'énergie a réaffirmé ses prévisions de bénéfice pour l'ensemble de l'année, comprises entre 3,83 et 3,90 dollars par action.