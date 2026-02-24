 Aller au contenu principal
CME indique que le problème affectant la création de stratégies dans CME Direct est résolu
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 14:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La bourse de produits dérivés CME Group CME.O a déclaré mardi qu'un problème technique qui empêchait les traders de créer des "stratégies" sur sa plateforme de transactions CME Direct avait été résolu.

