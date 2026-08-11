CMB.Tech vend un nouveau pétrolier Suezmax

(Zonebourse.com) - Le spécialiste du transport maritime de produits pétroliers ( 1%, à 14,18 euros) a annoncé la cession du Suezmax Bristol ce qui devrait générer une plus-value d'environ 56,9 millions de dollars au quatrième trimestre. Le navire sera livré à son nouveau propriétaire au quatrième trimestre 2026.
KBC Securities explique que cette transaction fait suite à la vente du VLCC Donoussa (construit en 2016 et qui va générer une plus-value de 74,5 millions de dollars au quatrième trimestre 2026) début août, ainsi qu'à la vente des Suezmax Brest et Brugge annoncée fin juin. Pour ces deux derniers navires, la plus-value combinée devrait être d'environ 100 millions d'euros au troisième trimestre 2026.
Les analystes de la société de courtage et de la banque d'affaires du groupe belge expliquent qu'au cours des dernières semaines, les valorisations des pétroliers bruts ont considérablement augmenté, les producteurs et les traders achetant activement des navires pour expédier leurs produits depuis le Moyen-Orient. Ces valorisations élevées offrent l'opportunité de dégager de la valeur à un moment favorable du cycle.
Les analystes estiment en outre que les plus-values générées devraient être redistribuées aux actionnaires au cours des prochains trimestres.
En attendant la publication des résultats semestriels le 27 août, KBC Securities reste à l'achat du titre CMB.Tech, avec une cible de cours de 14,50 euros, soit un potentiel de hausse de 3,3%.
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