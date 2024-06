CMAM : la volatilité devrait rester importante jusqu'aux élections de début juillet

(AOF) - " La réaction des marchés était négative lundi pour les actifs européens. Quelles peuvent être les conséquences à court et moyen terme ? Ces élections remettent-elles en jeu notre vision plutôt constructive sur les actifs risqués ? ", commente François Rimeu, stratégiste chez Crédit Mutuel Asset Management (CMAM), suite aux résultats des élections européennes et à la dissolution de l'Assemblée nationale le weekend dernier.

"Jusqu'aux élections de début juillet, il nous semble probable que la volatilité reste importante. Cette dissolution n'était pas du tout anticipée et va refroidir une partie des potentielles réallocations d'actifs à destination de l'Europe. Les agences de notation pourraient communiquer dans le sens d'une plus grande sévérité en cas de nouveaux dérapages budgétaires en France. La dynamique récente déjà défavorable peut s'accentuer. Le spread de l'OAT (taux à 10 ans français) vs Bund (taux à 10 ans allemand) et l'euro face au dollar devrait donc rester sous pression, comme cela pourrait être le cas des valeurs bancaires euro", fait savoir le stratégiste.

Par ailleurs, pour François Rimeu, "la sanction immédiate s'est portée sur les secteurs exposés à un risque d'évolution fiscale comme les banques et les infrastructures notamment. La volatilité risque de rester élevée pendant les 3 semaines qui viennent, laissant les valeurs françaises sous pression. Il faut néanmoins rappeler que d'un point de vue opérationnel, le chiffre d'affaires du CAC 40 ne représente qu'environ 20%. Les publications de résultat devraient prendre le relai dès la mi-juillet sur la focalisation politique".

Cet évènement s'inscrit dans une dynamique récente défavorable pour la France : dérapage du déficit public français à 5,5% du PIB en 2023, dégradation de la notation à AA- par S&P entre autres, en gardant à l'esprit que la dette d'état française est détenue à plus de la moitié par des investisseurs étrangers.