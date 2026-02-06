CMAF : hausse de 22,5% du résultat net 2025 pour le segment gestion d'actifs/banque privée

(AOF) - Sur le segment gestion d'actifs et banque privée, Crédit Mutuel Alliance Féderale annonce que le produit net bancaire est stable en 2025 à 1,342 Md€. Le produit net bancaire de la banque privée progresse de 3% (à 723 M€), grâce à la bonne progression des commissions, et compense le recul de la gestion d'actif (-3,5 % à 618 M€). Les frais de fonctionnement sont stables à -944 M€ et le coût du risque s'améliore avec une baisse de 64 M€ sur la banque privée et gestion d'actifs. Le résultat net progresse de 22,5 % à 298 M€ au 2025.

Groupe La Française totalise un encours sous gestion de plus de 163 Md€ (marquant une progression de 4% par rapport à la fin de l'exercice 2024) et une collecte de 3,6 Md€ sur les actifs long terme à fin décembre 2025. 77% des actifs sont investis sur les marchés financiers cotés (monétaire, actions, obligations, diversifiés, etc.) aux côtés des expertises non cotées (immobilier, dette privée et private equity). Au 31 décembre 2025, le produit net bancaire généré par l'activité du Groupe La Française s'élève à près de 449,1 M€, pour un résultat net consolidé part du groupe de 69 M€.

Les encours sous gestion de Crédit Mutuel Asset Management atteignent près de 104 Md€ dont près de 47 Md€ d'encours sous gestion positionnés sur l'expertise monétaire. En 2025, les fonds gérés par Crédit Mutuel Asset Management ont collecté 881 M€ sur les actifs long terme.

Crédit Mutuel Gestion a vu ses encours sous gestion croître pour atteindre 18,9 Md€ à fin décembre 2025. La collecte 2025 s'élève à plus de 1,3 Md€.

La collecte brute de La Française REM sur l'année 2025 s'élève à environ 150 M€ et les encours sous gestion s'établissent à 25,9 Md€.

CIC Private Debt enregistre des levées de fonds d'environ 850 M€, portant les encours sous gestion à plus de 4 Md€.

Les encours de la société de gestion NewAlpha Asset Management s'élèvent à 4 Md€ milliards d'euros à fin 2025.