CMA CGM rachète l'activité de logistique tierce partie de FedEx

(Actualisé avec détails, citation, contexte §§2-3 et 5-6)

CMA CGM a annoncé mercredi avoir signé un accord en vue d'acquérir FedEx Supply Chain, l'activité de logistique tierce partie du géant américain de la messagerie

FDX.N , pour une valeur d'entreprise de 1,4 milliards de dollars (1,23 milliard d'euros).

L'opération s'accompagne d'accords commerciaux entre les deux groupes, notamment sur certaines activités de fret aérien, tandis que CMA CGM deviendra le "partenaire maritime privilégié" de FedEx dans le transport maritime, selon un communiqué commun.

"Ces accords réaffirment également notre engagement de long terme à investir aux États-Unis et à contribuer à la résilience et à l’efficacité de leur chaîne d’approvisionnement", a déclaré le PDG de CMA CGM Rodolphe Saadé, cité dans le communiqué.

Cette acquisition, dont la finalisation est attendue en 2026, permettrait de tripler la taille des activités de logistique contractuelle de CEVA Logistics, la filiale du groupe de transport maritime en Amérique du Nord, précise le communiqué.

L'annonce survient un mois après la finalisation par FedEx de la scission de sa branche de transport routier, FedEx Freight

FDXF.N , le groupe souhaitant se concentrer sur son activité de livraison.

FedEx Supply Chain est spécialisée dans le traitement des commandes et les retours de produits pour les grands distributeurs.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)