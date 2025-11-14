CMA CGM prédit une année 2026 difficile pour le secteur maritime, entre surcapacité et baisse de la demande

par Gus Trompiz

Le groupe français CMA CGM a déclaré vendredi que le secteur du transport maritime de conteneurs se préparait à une année 2026 difficile, citant la mise en service de nouveaux navires qui augmente les capacités tandis que la demande ralentit sur fond de tensions commerciales.

Le troisième armateur mondial de porte-conteneurs a fait état vendredi d'un Ebitda de 2,96 milliards de dollars (2,54 milliards d'euros) au troisième trimestre. Ce chiffre est en baisse de 40,5% par rapport à l'année dernière, mais en hausse par rapport au trimestre précédent, porté par la reprise des volumes après l'arrêt des échanges commerciaux entre la Chine et les États-Unis en avril, survenu dans un contexte de tensions autour des droits de douane.

Le groupe, contrôlé par la famille Saadé, s'attend à ce que ses résultats du quatrième trimestre soient inférieurs à ceux du troisième trimestre en raison de la baisse des taux de fret, avant ce qui pourrait être une année 2026 difficile pour le transport maritime, a déclaré Ramon Fernandez, son directeur financier.

"Ce que l'on anticipe, c'est des taux de fret qui pourraient continuer leur normalisation avec une demande un peu moins soutenue, une augmentation des capacités parce que les nouveaux navires qui sont livrés viennent effectivement augmenter la capacité globale de la flotte et puis une réouverture possible de la route de Suez au cours de l'année 2026", a déclaré Ramon Fernandez à Reuters.

Des concurrents, tels que Maersk MAERSKb.CO , ont également mis en garde contre les pressions exercées par la baisse des taux de fret.

Les perturbations du trafic maritime en mer Rouge et dans le canal de Suez, dues aux attaques des rebelles houthis au Yémen, ont absorbé une partie de la capacité, les navires empruntant un itinéraire plus long contournant l'Afrique australe.

Le fragile cessez-le-feu dans la bande de Gaza laisse espérer un retour à la normale du trafic maritime. Pour le moment, CMA CGM maintient un trafic limité via Suez lorsque la sécurité le permet, a déclaré Ramon Fernandez.

Les tensions entre Washington et Pékin ont également pesé sur le secteur après l'annonce par les deux parties de l'instauration de frais portuaires sur les navires ayant des liens avec l'autre pays.

CMA CGM a réorganisé sa flotte pour éviter les frais et Ramon Fernandez a déclaré que la société ne prévoyait pas de remanier à nouveau sa flotte après la suspension des frais portuaires pendant un an.

L'entreprise a contribué à l'augmentation de l'offre de navires et, compte tenu des commandes actuelles, elle dépassera Maersk pour devenir la deuxième compagnie maritime mondiale de transport de conteneurs en termes de capacité d'ici fin 2027, d'après Ramon Fernandez.

CMA CGM et la famille Saadé ont également poursuivi leur diversification dans la logistique, les terminaux portuaires et les activités hors transport, notamment par l'acquisition d'une participation dans Carrefour CARR.PA .

(Rédigé par Gus Trompiz ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)