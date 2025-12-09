CMA CGM lance une émission d'obligations échangeables en actions Air France-KLM

(Actualisé avec précisions, cours de Bourse d'Air France-KLM)

Le groupe de transport maritime CMA CGM a annoncé mardi le lancement d'une émission d’obligations échangeables en actions ordinaires existantes Air France-KLM AIRF.PA pour un montant d’environ 325 millions d’euros.

CMA CGM aura également la possibilité de rembourser en numéraire, ou via une combinaison de numéraire et d’actions Air France-KLM, a ajouté le groupe.

CMA CGM détient 8,8% du capital d’Air France-KLM depuis 2022, lorsque le groupe est devenu actionnaire dans le cadre d’un partenariat de fret aérien avec la compagnie aérienne.

Les deux sociétés ont mis fin à leur partenariat début 2024, et la période de blocage sur la participation de CMA CGM a pris fin en février de cette année.

"CMA CGM demeure actionnaire d'Air France-KLM, confiant dans son équipe dirigeante, et conserve une exposition au potentiel d'augmentation du cours de l'action Air France-KLM", a déclaré Ramon Fernandez, directeur Financier de CMA CGM, dans un communiqué.

"Cette émission d'obligations échangeables permet au groupe de se financer à un coût attractif et de diversifier ses sources de financement", a-t-il précisé.

Le prix d’échange initial fera ressortir une prime comprise entre 30% et 35% par rapport au cours de référence d'Air France-KLM, a précisé CMA CGM.

A la Bourse de Paris, l'action Air France-KLM reculait de près de 9% dans les premiers échanges.

CMA CGM, troisième compagnie maritime mondiale de transport de conteneurs, a continué d’investir dans sa propre division de fret aérien et d’étendre sa présence dans la logistique terrestre via sa filiale CEVA.

CMA CGM et la famille Saadé, fondatrice et propriétaire du groupe basé à Marseille, ont également investi hors transport, notamment dans les médias et des entreprises françaises majeures comme Carrefour CARR.PA .

(Rédigé par Gus Trompiz, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)