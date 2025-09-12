 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 778,38
-0,58%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

CMA CGM grandit encore dans les médias en rachetant Brut
information fournie par AFP 12/09/2025 à 10:32

Brut emploie quelque 250 salariés ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Brut emploie quelque 250 salariés ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Le média vidéo en ligne Brut appartient désormais au groupe CMA CGM du milliardaire Rodolphe Saadé, après la finalisation de son acquisition annoncée vendredi, qui s'ajoute à celle d'autres médias dont la chaîne BFMTV et la radio RMC.

"Avec cette opération, CMA Media devient un acteur incontournable du paysage médiatique français, s'adressant à tous les publics et couvrant l'ensemble des canaux: presse régionale et nationale, télévision, radio et réseaux sociaux", a indiqué dans un communiqué CMA Media, filiale médias de CMA CGM.

CMA Media avait annoncé début juillet être entré en négociation exclusive pour acheter Brut, dont il était déjà actionnaire. Outre BFMTV et RMC, CMA Media possède aussi les journaux La Tribune et La Tribune Dimanche, La Provence et Corse Matin.

Le groupe s'apprête en outre à racheter la chaîne télé Chérie 25 (NRJ Group).

"L'intégration de Brut marque la création d'un troisième pilier stratégique au sein de CMA Media, le pôle social (réseaux sociaux, ndlr), aux côtés des pôles presse et audiovisuel", a poursuivi CMA Media. Il représente "la deuxième plus grande rédaction de France (et la première du secteur privé) avec plus de 1.600 journalistes".

Brut continuera a être dirigé par Elsa Darquier, sa directrice générale. Elle sera placée sous la responsabilité de Claire Léost, nouvelle directrice générale de CMA Media et transfuge du groupe de magazines Prisma Media, nommée présidente de Brut.

Les cofondateurs du média en ligne, Renaud Le Van Kim et Guillaume Lacroix, "continueront d'accompagner la stratégie de Brut" en tant que conseillers, selon le communiqué.

Brut, qui emploie quelque 250 salariés et s'est réorganisé ces dernières années pour faire des économies, est rentable depuis le dernier trimestre 2023.

Auprès des annonceurs, il met en avant son impact (temps passé devant une vidéo, nombre de vues, interactions...), en particulier sur les jeunes audiences.

Rodolphe Saadé bouscule depuis trois ans le paysage médiatique français. CMA CGM est devenu propriétaire du groupe La Provence (quotidiens La Provence et Corse Matin) en octobre 2022.

Il s'est ensuite invité au capital du groupe audiovisuel M6 fin 2022, puis à celui de Brut, avant de prendre le contrôle du journal économique La Tribune et d'en lancer une édition dominicale en 2023.

A l'été 2024, CMA Media a racheté BFMTV, RMC et les chaînes de la TNT RMC Découverte et RMC Story à Altice.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

M6 METROPOLE TELE.
12,8800 EUR Euronext Paris -0,77%
NRJ GRP
7,300 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La note souveraine de la France menacée de passer en catégorie inférieure par Fitch qui ouvre le bal des revues d'automne des agences de notation ( AFP / ANGELA WEISS )
    La note française menacée de passer en catégorie inférieure dès vendredi
    information fournie par AFP 12.09.2025 10:31 

    Fitch sera-t-elle vendredi la première agence de notation à faire passer la note souveraine française en catégorie inférieure? Les économistes, qui le pensaient il y a quelques jours, discernent des raisons d'en douter, mais ce ne pourrait être que partie remise. ... Lire la suite

  • ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )
    Reporter ses congés quand on tombe malade : le Medef demande des "garde-fous" pour limiter les abus
    information fournie par Boursorama avec Media Services 12.09.2025 10:25 

    S'alignant sur la réglementation européenne, la Cour de cassation a rendu une décision actant la différence faite entre droit à la convalescence et droit au repos. Pouvoir reporter ses congés quand on tombe malade en vacances: une décision juste ou un fardeau de ... Lire la suite

  • Un hippopotame se tient à côté d'un congénère mort dans l'un des canaux asséchés du delta de l'Okavango, près du village de Nxaraga, le 28 septembre 2019 au Botswana ( AFP / MONIRUL BHUIYAN )
    Face à la mort, les animaux ont des réactions "très complexes"
    information fournie par AFP 12.09.2025 10:14 

    Simulation de mort, autodestruction, rassemblements funéraires, deuil... Les animaux ont des réactions "très complexes" face à la mort et notre compréhension "n'en est qu'à ses débuts", raconte à l'AFP la biologiste Emmanuelle Pouydebat, autrice d'un ouvrage sur ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris en légère hausse
    information fournie par AFP 12.09.2025 09:43 

    La Bourse de Paris évolue en légère hausse vendredi, face à la perspective d'une baisse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed), et dans l'attente de la révision de la note française par l'agence de notation Fitch. Le CAC 40 prenait 0,11%, vers 7h30 (heure ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank