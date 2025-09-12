 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La société à petite capitalisation CleanCore grimpe après avoir accumulé 500 millions de dogecoins
information fournie par Reuters 12/09/2025 à 12:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 septembre - ** Les actions de CleanCore ZONE.A augmentent de 12,3 % à 4,49 $ avant la mise sur le marché

** Le fabricant de produits de nettoyage déclare que sa nouvelle société, House of Doge, a accumulé plus de 500 000 000 dogecoins dans le cadre de son plan de trésorerie

** La société déclare être à mi-chemin de sa première étape, à savoir l'acquisition d'un milliard de DOGE dans un délai de 30 jours

** Le tas de dogecoins de la société, acquis après la clôture du placement privé et l'annonce de l'offre d'actions, vaut ~143 millions de dollars selon les derniers prix

** La valeur marchande de ZONE était de 54,8 millions de dollars à la dernière clôture

** À long terme, la société vise à s'assurer 5 % du stock total de dogecoins en circulation, que CoinGecko estime à environ 150,9 milliards de dollars

** Bitstamp by Robinhood est le dépositaire des jetons, a déclaré ZONE sur mardi

** Le Dogecoin DOGE=KRKN se négocie près d'un sommet de trois semaines à 0,2876730 $; le jeton valait environ 39,2 milliards de dollars, selon CoinGecko

** Conçu comme une blague lors d'une précédente bulle cryptographique, le dogecoin a régulièrement gagné en popularité, en partie grâce au soutien de Tesla TSLA.O , et de l'homme le plus riche du monde, Elon Musk

** Depuis le début de l'année, la valeur de l'action a triplé

Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
368,8100 USD NASDAQ +6,04%
