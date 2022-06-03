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CMA CGM confiant pour ses perspectives 2022 malgré un environnement "incertain"
information fournie par Reuters03/06/2022 à 20:36

PARIS, 3 juin (Reuters) -

* CMA CGM - CHIFFRE D’AFFAIRES USD 18,22 MDS AU T1 CONTRE USD 10,72 MDS IL Y A UN AN

* CMA CGM - RÉSULTAT NET, PART DU GROUPE USD 7,20 MDS AU T1 CONTRE USD 2,08 MDS IL Y A UN AN

* CMA CGM - EBITDA USD 8,87 MDS AU T1 CONTRE USD 3,19 MDS IL Y A UN AN

* CMA CGM - PERSPECTIVES: LA PERMANENCE DE FORTES TENSIONS SUR LES CHAÎNES LOGISTIQUES CONTINUE À PESER SUR LA CAPACITÉ EFFECTIVE DE LA FLOTTE MONDIALE DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE 2022 ET SUR LES OPÉRATIONS DU GROUPE

* CMA CGM - PERSPECTIVES: SI LE GROUPE RESTE CONFIANT QUANT À SES PERSPECTIVES DE PERFORMANCE FINANCIÈRE POUR 2022, L’ENVIRONNEMENT ACTUEL ET SES CONSÉQUENCES À MOYEN ET LONG TERME DEMEURENT INCERTAINS

* CMA CGM - L’ENDETTEMENT NET S’ÉLÈVE À 6,9 MILLIARDS DE DOLLARS AU 31 MARS 2022, EN BAISSE DE 0,9 MILLIARD PAR RAPPORT AU 31 DÉCEMBRE 2021

(Rédaction de Paris)

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