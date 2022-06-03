CMA CGM confiant pour ses perspectives 2022 malgré un environnement "incertain"
information fournie par Reuters03/06/2022 à 20:36
PARIS, 3 juin (Reuters) -
* CMA CGM - CHIFFRE D’AFFAIRES USD 18,22 MDS AU T1 CONTRE USD 10,72 MDS IL Y A UN AN
* CMA CGM - RÉSULTAT NET, PART DU GROUPE USD 7,20 MDS AU T1 CONTRE USD 2,08 MDS IL Y A UN AN
* CMA CGM - EBITDA USD 8,87 MDS AU T1 CONTRE USD 3,19 MDS IL Y A UN AN
* CMA CGM - PERSPECTIVES: LA PERMANENCE DE FORTES TENSIONS SUR LES CHAÎNES LOGISTIQUES CONTINUE À PESER SUR LA CAPACITÉ EFFECTIVE DE LA FLOTTE MONDIALE DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE 2022 ET SUR LES OPÉRATIONS DU GROUPE
* CMA CGM - PERSPECTIVES: SI LE GROUPE RESTE CONFIANT QUANT À SES PERSPECTIVES DE PERFORMANCE FINANCIÈRE POUR 2022, L’ENVIRONNEMENT ACTUEL ET SES CONSÉQUENCES À MOYEN ET LONG TERME DEMEURENT INCERTAINS
* CMA CGM - L’ENDETTEMENT NET S’ÉLÈVE À 6,9 MILLIARDS DE DOLLARS AU 31 MARS 2022, EN BAISSE DE 0,9 MILLIARD PAR RAPPORT AU 31 DÉCEMBRE 2021
(Rédaction de Paris)
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer