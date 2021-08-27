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+ fortes hausses et baisses SBF 120

CMA CGM affiche un EBITDA au T2 en hausse à $4,58 milliards
information fournie par Reuters27/08/2021 à 18:48

27 août (Reuters) - CMA CGM SA CMACG.UL :

* ACCÉLÉRATION DE LA TRANSFORMATION DU GROUPE

* POURSUITE DES INVESTISSEMENTS DANS LES ACTIFS INDUSTRIELS DU GROUPE : AJOUT DE 14 NAVIRES NEUFS EN PROPRIÉTÉ ET 32 NAVIRES D'OCCASION À LA FLOTTE EN 2021, AVEC UNE PRIORITÉ DONNÉE À LA DÉCARBONATION

* CHIFFRE D'AFFAIRES AU T2 USD 12,41 MDS VERSUS USD 7,00 MDS IL Y A UN AN

* EBITDA AU T2 USD 4,58 MDS VERSUS USD 1,21 MDS IL Y A UN AN

* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE AU T2 USD 3,48 MDS VERSUS USD 136 MLNS IL Y A UN AN

* LA DETTE NETTE S'ÉLÈVE À 14,9 MILLIARDS DE DOLLARS AU 30 JUIN 2021, EN BAISSE DE 1,9 MILLIARD DE DOLLARS DEPUIS LE 31 DÉCEMBRE 2020

* AIR CARGO : LE GROUPE PRÉVOIT L'ARRIVÉE D'UN AVION SUPPLÉMENTAIRE D'ICI LA FIN DE L'ANNÉE ET DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS EN 2022

* LES CONTRAINTES SUR LES CAPACITÉS EFFECTIVES DE TRANSPORT DE CONTENEURS POUR LE TRANSPORT DE BIENS DE CONSOMMATION, SUBIES DEPUIS L'ÉTÉ 2020, DEVRAIENT SE POURSUIVRE JUSQU'AU PREMIER SEMESTRE 2022

* D'ICI FIN 2021, LE GROUPE PRENDRA LIVRAISON DE 6 NOUVEAUX NAVIRES DE 15 000 EVP (TEU)

* D'ICI FIN 2021, LE GROUPE PRENDRA LIVRAISON DE 3 NOUVEAUX NAVIRES AFFRÉTÉS DE 15 000 EVP (TEU)

* D'ICI FIN 2021, LE GROUPE PRENDRA LIVRAISON DE 17 NAVIRES D'OCCASION

* L'ENVIRONNEMENT ACTUEL DEVRAIT DONC PERMETTRE AU GROUPE DE CONTINUER À AMÉLIORER SES RÉSULTATS AU SECOND SEMESTRE 2021

Pour plus de détails, cliquez sur CMACG.UL

(Gdansk Newsroom)

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