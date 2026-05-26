CMA CGM a pris livraison du plus grand porte-conteneurs battant pavillon français

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(Rédaction de Gdansk)
Xavier Puech, Président de Philip Morris France, était l'invité de l'émission Ecorama du 27 mai 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : l’inefficacité des hausses de prix sur la consommation de cigarettes, l’essor du tabac ... Lire la suite
"Roman grotesque", "construction creuse et artificielle", dossier "dénué de preuves": la défense de Nicolas Sarkozy a comme prévu réclamé la relaxe de l'ex-chef de l'État mercredi, en clôture du procès en appel du financement libyen présumé de sa campagne présidentielle ... Lire la suite
"On attend assez sereinement": la défense de la grand-tante de Grégory, mise en examen car soupçonnée d'être un corbeau, s'est montrée confiante, mercredi, après l'audience de la Cour d'appel de Dijon, qui dira le 15 juillet si elle annule ces poursuites. Une annulation ... Lire la suite
Marine Tondelier s'est dite mercredi "effarée par le degré d'impréparation du gouvernement" qui tient jeudi une réunion face aux vagues de chaleur pour "travailler à un plan d'endurance". "Au bout de plusieurs jours de canicule, ils font un point pour se préparer ... Lire la suite
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