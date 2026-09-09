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CLSA augmente la pondération des banques dans son portefeuille indien et se désengage d'Eternal ainsi que de la plupart des titres Vedanta
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 09:41
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre - ** La société de courtage CLSA relève la pondération des banques dans son portefeuille indien, désignant ICICI Bank ICBK.NS , HDFC Bank HDBK.NS et State Bank of India

SBI.NS comme ses valeurs favorites

** Elle estime que le secteur bancaire pourrait devenir le favori du marché si les flux d’investissements étrangers se maintiennent

** La société de courtage met en avant des valorisations ajustées à la croissance attractives par rapport à leurs homologues mondiaux

** Elle table également sur des marges d'intérêt nettes potentiellement plus élevées et une croissance plus forte dans un contexte inflationniste

** Les banques indiennes .NSEBANK ont reculé de 4,9% depuis le début de l’année, surperformant ainsi l’indice Nifty 50 .NSEI qui a chuté de 9,6%; elles restent toutefois à la traîne par rapport aux indices de référence bancaires mondiaux

** Selon CLSA, les valorisations relatives par rapport à leurs homologues mondiaux se sont rarement montrées aussi favorables

** CLSA se désengage d’Eternal ETEA.NS et de toutes les entités Vedanta à l’exception de Vedanta Aluminium VEDO.NS

** L’indice Nifty Bank recule de 0,2% et Eternal cède 0,5%

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 09/09/2026 à 09:41:09.

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