Cloudflare rétablit ses services après une panne mineure du tableau de bord

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécrit tout au long avec des détails et le contexte)

Cloudflare NET.N a rétabli les services logiciels affectés après une panne mineure vendredi qui a entravé l'accès à la bourse d'échange de crypto-monnaies Coinbase COIN.O et au chatbot d'intelligence artificielle d'Anthropic, Claude AI.

Lesactions de la société d'infrastructure internetont chuté de 4,5 % dans les échanges avant bourse, la perturbation survenant moins d'un mois après une panne généralisée qui a empêché des milliers de personnes d'accéder aux principales plates-formes Internet, notamment X et ChatGPT.

La panne de Cloudflare entre 0847 GMT et 0913 GMT vendredi n'était pas une attaque, mais a été causée par un changement apporté à la façon dont son pare-feu traite les requêtes, a déclaré la société.

"Le changement a été déployé par notre équipe pour aider à atténuer la vulnérabilité à l'échelle de l'industrie divulguée cette semaine dans React Server Components."

Coinbase et Claude AI ont tous deux confirmé que la pannea été résolue.

React, un outil utilisé pour construire des interfaces utilisateur, avait divulgué mercredi une vulnérabilité dans son application qui pouvait potentiellement permettre l'exécution d'un code malveillant non authentifié sur un système.

Les rapports sur les problèmes de Cloudflare sont tombés à environ 120 à 06h10 ET (1110 GMT) après un pic de près de 2 000, a montré l'outil de suivi des pannes Downdetector. Downdetector suit les pannes en rassemblant les rapports d'état d'un certain nombre de sources, et le nombre réel d'utilisateurs touchés peut varier.

L'augmentation du nombre de pannes a suscité des inquiétudesquant à la dépendance des entreprises à l'égard d'un petit nombre de fournisseursde solutions web et de sécurité de grande envergure,et quant à l'existence de plans d'urgencelorsque des problèmes surviennent à partir d'un seul point de défaillance.

En octobre, une panne du service cloud d'Amazon a rendu inaccessibles des milliers de sites web et d'applications populaires, dont Snapchat SNAP.N et Reddit RDDT.N .

L'année dernière, une panne technologique mondiale liée à des problèmes dans l'entreprise de cybersécurité CrowdStrike

CRWD.O et chez Microsoft MSFT.O a touché plusieurs secteurs.