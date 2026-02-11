Cloudflare relève ses prévisions grâce à la dynamique de l'IA
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 15:10
Pour 2026, Cloudflare prévoit un chiffre d'affaires compris entre 2,79 et 2,80 milliards de dollars, au-dessus du consensus de 2,74 milliards selon LSEG. Pour le premier trimestre, le groupe anticipe des ventes de 620 à 621 millions de dollars, dépassant les attentes de 613,9 millions. À la suite de ces prévisions, le titre progresse de près de 13% dans les échanges de pré-ouverture. L'entreprise mise sur l'accélération des investissements dans les infrastructures numériques nécessaires au développement de l'IA.
Cloudflare estime que l'essor des agents d'IA et des nouvelles applications basées sur cette technologie stimule la demande pour l'ensemble de ses services. Le groupe met notamment en avant des solutions permettant d'acheminer de manière sécurisée le trafic vers des ordinateurs personnels, facilitant le contrôle à distance sans compromettre la sécurité des réseaux. Selon son directeur général Matthew Prince, cette évolution constitue une transformation structurelle d'Internet favorable à l'entreprise. Ces annonces interviennent après une panne en novembre qui avait perturbé l'accès à plusieurs grandes plateformes.
Au quatrième trimestre clos en décembre, le chiffre d'affaires a augmenté de 33,6% sur un an pour atteindre 614,5 millions de dollars, dépassant les attentes de 591,3 millions. La perte nette s'est réduite à 12,1 millions de dollars, contre 12,8 millions un an plus tôt. Depuis le début de l'année, l'action recule d'un peu plus de 8%, après avoir progressé de plus de 83% en 2025.
Valeurs associées
|199,855 USD
|NYSE
|+11,09%
A lire aussi
-
Heineken a annoncé mercredi supprimer entre 5.000 et 6.000 emplois face à ce que le brasseur néerlandais a qualifié de "conditions de marché difficiles", alors qu'il a fait état de volumes de bières en baisse en 2025. L'entreprise a déclaré dans un communiqué qu'elle ... Lire la suite
-
Humanitarian Pilots Initiative (HPI) mène régulièrement des opérations de surveillance aérienne dans l'Atlantique pour repérer des bateaux en difficulté, avec ce défi: localiser des pirogues longues d'une vingtaine de mètres dans une zone vaste comme la Suisse, ... Lire la suite
-
Les créations d'emplois aux Etats-Unis ont accéléré beaucoup plus que prévu en janvier et le taux de chômage a reculé, signalant une stabilisation du marché du travail qui pourrait donner plus de marges de manoeuvre à la Réserve fédérale (Fed) pour maintenir ... Lire la suite
-
En remportant avec le super-G mercredi sa troisième médaille d'or olympique en cinq jours, le Suisse Franjo von Allmen continue d'écrire l'histoire du ski alpin et rejoint les légendes autrichienne Toni Sailer et française Jean-Claude Killy, les seuls avant lui ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer