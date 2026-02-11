 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Cloudflare relève ses prévisions grâce à la dynamique de l'IA
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 15:10

Cloudflare a annoncé des perspectives de chiffre d'affaires supérieures aux attentes pour 2026 et pour le trimestre en cours, soutenues par la forte demande en services cloud liée à l'essor de l'intelligence artificielle. Le marché a salué ces annonces, malgré un contexte récent marqué par des interrogations sur la fiabilité de ses services.

Pour 2026, Cloudflare prévoit un chiffre d'affaires compris entre 2,79 et 2,80 milliards de dollars, au-dessus du consensus de 2,74 milliards selon LSEG. Pour le premier trimestre, le groupe anticipe des ventes de 620 à 621 millions de dollars, dépassant les attentes de 613,9 millions. À la suite de ces prévisions, le titre progresse de près de 13% dans les échanges de pré-ouverture. L'entreprise mise sur l'accélération des investissements dans les infrastructures numériques nécessaires au développement de l'IA.

Cloudflare estime que l'essor des agents d'IA et des nouvelles applications basées sur cette technologie stimule la demande pour l'ensemble de ses services. Le groupe met notamment en avant des solutions permettant d'acheminer de manière sécurisée le trafic vers des ordinateurs personnels, facilitant le contrôle à distance sans compromettre la sécurité des réseaux. Selon son directeur général Matthew Prince, cette évolution constitue une transformation structurelle d'Internet favorable à l'entreprise. Ces annonces interviennent après une panne en novembre qui avait perturbé l'accès à plusieurs grandes plateformes.

Au quatrième trimestre clos en décembre, le chiffre d'affaires a augmenté de 33,6% sur un an pour atteindre 614,5 millions de dollars, dépassant les attentes de 591,3 millions. La perte nette s'est réduite à 12,1 millions de dollars, contre 12,8 millions un an plus tôt. Depuis le début de l'année, l'action recule d'un peu plus de 8%, après avoir progressé de plus de 83% en 2025.

Valeurs associées

CLOUDFLARE RG-A
199,855 USD NYSE +11,09%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank