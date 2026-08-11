Cloudflare recule après avoir émis 2,2 milliards de dollars de dette convertible

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - ** Les actions de la société de services cloud Cloudflare NET.N ont reculé de 1,2 % à 307 dollars en pré-ouverture mardi, après la conclusion d’une levée de fonds ** La société basée à San Francisco, en Californie, a annoncé mardi matin le prix d'une émission privée de 2,175 milliards de dollars d'obligations convertibles à 0 % arrivant à échéance le 15 août 2031

** Le prix de conversion initial a été fixé à 496,94 dollars, soit 60 % de plus que le dernier cours de l’action, qui s’établissait à 310,59 dollars lundi ** L'action NET a clôturé en hausse de 3,4 % lundi après le lancement par la société de l'opération destinée à financer ses besoins généraux, notamment ses dépenses d'investissement, le remboursement de sa dette et d'éventuelles acquisitions

** La société a également l’intention d’utiliser environ 225,8 millions de dollars du produit net pour financer des opérations de "capped call"; le prix plafond de 854,12 dollars représente une prime de 175 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** Depuis le début de l'année, l'action affiche une hausse de 57,5 %, après une flambée de 83 % en 2025

** La recommandation moyenne de 36 analystes est "acheter"; l'objectif de cours médian est de 355 dollars, selon LSEG