Cloudflare lance Precursor pour contrer les bots avancés

Cloudflare annonce la disponibilité générale de Precursor, un moteur de validation comportementale continue de nouvelle génération destiné à la gestion des bots, afin de bloquer le trafic automatisé indésirable.

Construit directement à la périphérie du réseau de Cloudflare, Precursor s'exécute en continu dans les navigateurs web afin de surveiller l'ensemble des sessions utilisateur et de détecter l'automatisation des bots. Contrairement aux CAPTCHA statiques traditionnels, il analyse en temps réel les interactions en cours afin de détecter les bots avancés, améliorant ainsi la précision de la détection sans interrompre les utilisateurs réels.

"Alors qu'un bot moderne peut facilement simuler une seule action pour passer un contrôle de sécurité unique, reproduire un parcours humain complet reste un obstacle majeur en ingénierie", souligne l'entreprise spécialisée dans la connectivité cloud. "Pour protéger l'intégrité d'Internet mondial, les organisations doivent s'éloigner des défenses statiques et ponctuelles et adopter une validation comportementale continue, analysant la télémétrie sur l'ensemble d'une session afin de démasquer les imposteurs automatisés qui tentent de se fondre dans la foule".

Conçus pour protéger la confidentialité de l'utilisateur final, les journaux de Precursor agrègent les comportements plutôt que d'enregistrer des entrées spécifiques des utilisateurs. Par exemple, l'activité du clavier est enregistrée exclusivement sous la forme d'un rythme de synchronisation et d'une cadence, sans jamais capturer les frappes réelles.

Precursor s'active en un seul clic, permettant automatiquement à Cloudflare d'injecter un script compact et dynamique via son réseau, sans nécessiter de modifications du code sous-jacent. Le script évalue différentes dimensions des interactions, telles que les mouvements de la souris, le rythme de défilement, la cadence de frappe, l'activité du clipboard et la durée de visibilité de la page.

Les serveurs de Cloudflare décompressent instantanément les données de télémétrie envoyées depuis le navigateur de l'utilisateur et les analysent à la recherche de signes d'activités simulées ou générées par ordinateur. Cloudflare vérifie ensuite si les flux d'interaction correspondent à un comportement humain cohérent.