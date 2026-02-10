Cloudflare grimpe en flèche après des prévisions de chiffre d'affaires annuel optimistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 février - ** Les actions de la société de services en nuage Cloudflare NET.N augmentent de 7 % à 192,50 $ après la cloche ** NET prévoit des revenus pour l'année fiscale 2026 entre 2,79 et 2,80 milliards de dollars, ce qui est supérieur à l'estimation consensuelle de 2,74 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** NET prévoit un chiffre d'affaires de 620 à 621 millions de dollars pour le premier trimestre, également supérieur à l'estimation de 613,9 millions de dollars

** NET annonce un chiffre d'affaires de 614,5 millions de dollars pour le quatrième trimestre, dépassant les estimations de 591,3 millions de dollars

** L'évolution vers l'IA et les agents représente une refonte fondamentale de l'Internet qui stimule la demande pour les services de Cloudflare", déclare Matthew Prince, directeur général de Cloudflare

** L'action a gagné plus de 83 % en 2025