 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Cloudflare grimpe en flèche après des prévisions de chiffre d'affaires annuel optimistes
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 22:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 février - ** Les actions de la société de services en nuage Cloudflare NET.N augmentent de 7 % à 192,50 $ après la cloche ** NET prévoit des revenus pour l'année fiscale 2026 entre 2,79 et 2,80 milliards de dollars, ce qui est supérieur à l'estimation consensuelle de 2,74 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** NET prévoit un chiffre d'affaires de 620 à 621 millions de dollars pour le premier trimestre, également supérieur à l'estimation de 613,9 millions de dollars

** NET annonce un chiffre d'affaires de 614,5 millions de dollars pour le quatrième trimestre, dépassant les estimations de 591,3 millions de dollars

** L'évolution vers l'IA et les agents représente une refonte fondamentale de l'Internet qui stimule la demande pour les services de Cloudflare", déclare Matthew Prince, directeur général de Cloudflare

** L'action a gagné plus de 83 % en 2025

Valeurs associées

CLOUDFLARE RG-A
179,910 USD NYSE +3,56%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank