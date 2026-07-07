Cloudflare en hausse ; la Banque Scotia relève sa recommandation à “surperformance sectorielle”

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 juillet - ** Les actions de Cloudflare NET.N progressent de 1,9 % à 252,48 dollars en pré-ouverture

** La Scotiabank relève sa recommandation de “performance sectorielle” à “surperformance sectorielle”; elle relève son objectif de cours de 225 $ à 300 $, ce qui implique un potentiel de hausse de 21,2 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage estime que la hausse des dépenses en cybersécurité liée aux derniers modèles d’IA de pointe devrait profiter à l’entreprise

** Les tendances du trafic, qui précèdent généralement le chiffre d’affaires de trois trimestres, sont en train de s’inverser grâce à l’IA agentique, ce qui placera Cloudflare en bonne position pour dépasser et revoir à la hausse les prévisions du marché au second semestre 2026 – Banque Scotia

** La recommandation moyenne de 36 analystes est “acheter”; leur objectif de cours médian est de 260 dollars – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, le titre affichait une hausse de 25,6 % depuis le début de l’année