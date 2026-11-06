 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Cloudflare en hausse après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires au troisième trimestre
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 10:14

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** Les actions de la société de services cloud Cloudflare NET.N ont bondi de plus de 12 % pour atteindre 275,20 dollars avant l'ouverture du marché

** Le chiffre d'affaires de la société au troisième trimestre a augmenté de 39 % en glissement annuel pour atteindre 782,51 millions de dollars, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 738,53 millions de dollars – données compilées par LSEG

** La société prévoit un chiffre d’affaires compris entre 845 millions et 846 millions de dollars pour le quatrième trimestre

** Sur 35 courtiers, 25 attribuent à l'action la recommandation "acheter" ou mieux, sept "conserver" et trois "vendre" ou moins; le cours cible médian est de 350 dollars – données LSEG

** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 24 %

Valeurs associées

CLOUDFLARE RG-A
245,160 USD NYSE -8,12%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
97,07 -2,27%
CAC 40
8 092,4 -1,38%
SOITEC
93,78 +2,34%
BIOPHYTIS
0,0409 +1,74%
2CRSI
16,28 +0,37%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank