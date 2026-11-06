Cloudflare en hausse après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** Les actions de la société de services cloud Cloudflare NET.N ont bondi de plus de 12 % pour atteindre 275,20 dollars avant l'ouverture du marché

** Le chiffre d'affaires de la société au troisième trimestre a augmenté de 39 % en glissement annuel pour atteindre 782,51 millions de dollars, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 738,53 millions de dollars – données compilées par LSEG

** La société prévoit un chiffre d’affaires compris entre 845 millions et 846 millions de dollars pour le quatrième trimestre

** Sur 35 courtiers, 25 attribuent à l'action la recommandation "acheter" ou mieux, sept "conserver" et trois "vendre" ou moins; le cours cible médian est de 350 dollars – données LSEG

** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 24 %