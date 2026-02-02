Cloud: l'américain Oracle veut lever jusqu'à 50 milliards de dollars en 2026

( AFP / PAU BARRENA )

Le géant de l'informatique à distance (cloud) Oracle a annoncé lundi qu'il allait lever entre 45 et 50 milliards de dollars en 2026 afin de développer des capacités supplémentaires pour répondre à la demande de ses clients.

Le groupe américain a indiqué dans un communiqué que ces nouveaux fonds lui permettraient de répondre aux besoins des "plus grands clients d'Oracle Cloud Infrastructure", dont le fabricant de microprocesseurs AMD, le géant de la tech Meta ou le mastodonte américain des puces Nvidia.

"La société entend atteindre son objectif de financement en recourant à une combinaison équilibrée de dettes et de capitaux propres", a-t-elle précisé.

Oracle entend notamment émettre de nouvelles actions "de manière flexible dans le temps, aux prix de marché en vigueur, en fonction des conditions de marché et de ses besoins en capital".

Il prévoit aussi de s'endetter via une émission d'obligations début 2026, qui couvrira la moitié de ses besoins en nouveaux fonds.

Le groupe s'est déjà massivement endetté pour devenir l'un des leaders des infrastructures pour l'intelligence artificielle, au risque de susciter l'inquiétude du marché quant à ses capacités à poursuivre ses dépenses massives. D'autant plus qu'une partie de ses commandes provient d'acteurs aux revenus encore fragiles.

OpenAI, le créateur de ChatGPT, s'est ainsi engagé à lui acheter pour 300 milliards de dollars de puissance de calcul sur cinq ans, alors même que son hégémonie est contestée.

L'action du géant des centres de données, qui a chuté de plus d'un tiers depuis le mois de septembre, était en hausse dans les échanges électroniques avant l'ouverture de Wall Street. Aux alentours de 13H50 GMT, elle prenait ainsi 3,3% à 170,3 dollars.