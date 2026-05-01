Clorox recule après avoir revu à la baisse ses prévisions annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction de la deuxième puce: suppression de la référence à la demande de produits d'entretien comme raison de la révision à la baisse des prévisions)

1er mai - ** L'action du fabricant d'eau de Javel Clorox

CLX.N recule de 4,7 % à 91,86 dollars en pré-ouverture

** La société révise à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel

** La société table désormais sur un BPA ajusté annuel compris entre 5,45 $ et 5,65 $, en baisse par rapport à ses prévisions précédentes de 5,95 $ à 6,30 $

** J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 99 $ à 95 $; estime que les résultats sont « fondamentalement décevants, avec des coûts supérieurs aux prévisions, malgré un BPA supérieur aux attentes »

** Annonce un BPA ajusté de 1,64 $ au troisième trimestre, dépassant les estimations de 1,55 $

** Chiffre d'affaires trimestriel globalement conforme aux estimations

** À la clôture d'hier, l'action CLX affichait une baisse de 4,3 % depuis le début de l'année