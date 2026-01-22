Clorox rachète Gojo Industries, fabricant de Purell, pour 2,25 milliards de dollars

Clorox CLX.N a déclaré jeudi qu'il achèterait la société privée Gojo Industries, spécialisée dans les solutions de santé et d'hygiène de la peau , pour 2,25 milliards de dollars en espèces, alors que le fabricant de Pine Sol cherche à étendre sa position dans les segments de la santé et de l'hygiène.

Le fabricant d'eau de Javel prévoit de financer la transaction principalement par emprunt.

La transaction devrait être finalisée avant la fin de l'exercice fiscal 2026 de Clorox.