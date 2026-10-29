Clorox nomme un cadre d'Unilever au poste de nouveau directeur général

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Clorox CLX.N a nommé jeudi Fabian Garcia, cadre chez Unilever, au poste de nouveau directeur général, avec effet au 5 janvier.

Voici plus de détails:

* Le fabricant de produits de blanchiment avait annoncé en mai que sa directrice générale, Linda Rendle, quitterait ses fonctions pour des raisons de santé

* Mme Rendle continuera d’exercer des fonctions de conseil jusqu’au 2 avril afin d’assurer une transition en douceur, a indiqué la société

* M. Garcia, qui apporte plus de quatre décennies d’expérience à des postes de direction dans le secteur des produits de grande consommation, occupe actuellement le poste de président d’Unilever Personal Care et fait partie de l’équipe de direction d’Unilever

* Clorox publiera ses résultats du premier trimestre de l’exercice 2027 le 2 novembre