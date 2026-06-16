Climat-Selon l'Australie, le phénomène El Niño 2026 peut-être le plus puissant depuis des décennies

Le phénomène climatique El Niño qui s'est formé dans le Pacifique tropical pourrait s'intensifier au cours du second semestre 2026 et devenir le plus puissant qu'il n'ait jamais été en sept décennies, a estimé mardi le service météorologique australien.

El Niño - et sa phase opposée La Niña - sont les noms donnés à une variation naturelle du climat, qui induit une variation marquée de la température des eaux de l'océan Pacifique équatorial et une modification de la circulation atmosphérique mondiale.

L'un des épisodes les plus intenses de ce type, qui se manifeste tous les deux à sept ans et dure généralement entre neuf et 12 mois, s'est produit en 2015 et 2016, provoquant alors une sécheresse généralisée en Asie et une forte baisse de la production de céréales et d'oléagineux.

Les prévisionnistes s'attendent à ce que l'épisode 2026 entraîne des pluies excessives sur le continent américain et des conditions chaudes et sèches en Asie, où les semis sont déjà perturbés, soulevant des inquiétudes quant à l'approvisionnement alimentaire dans la région la plus peuplée du monde.

Les températures de surface de la mer dans la région ont dépassé les seuils correspondant à un phénomène El Niño et tous les indicateurs atmosphériques concordent pour suggérer qu'il est là avec force, note le bureau de météorologie dans un communiqué.

"Les prévisions laissent entrevoir un épisode El Niño fort à très fort, compte tenu de l'ampleur du réchauffement dans le centre du Pacifique tropical", poursuit-il.

"Environ la moitié des modèles indiquent que cet épisode pourrait atteindre des niveaux parmi les plus élevés observés depuis 1950", ajoute le bureau de météorologie.

Fin avril, les services de prévisions météorologiques de différents pays avaient dit s'attendre à un El Niño le plus intense en dix ans. Et, au début du mois, l'agence météorologique mondiale des Nations unies (OMM) avait mis en garde contre les risques de canicule liés au phénomène.

Selon les scientifiques, le changement climatique amplifiera les effets d'El Niño cette année.

Ce phénomène météorologique est particulièrement préjudiciable à l'Australie, car il affecte la production agricole du pays, qui compte parmi les plus grands exportateurs mondiaux de blé, de sucre et de bœuf.

(Renju Jose et Christine Chen à Sydney; avec la contribution de Naveen Thukral à Singapour; version française Benoit Van Overstraeten)