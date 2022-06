Climat, gouvernance...Encouragez les bonnes pratiques !

Le 25 mai, des militants du mouvement Climat ont bloqué l'accès à l'assemblée générale de TotalEnergies, devant la salle Pleyel à Paris, pour demander la mise à l'arrêt des projets d'expansion du groupe et son retrait de Russie. (© AFP)

Les accusations de «greenwashing» ou d'écoblanchiment touchent de plus en plus de sociétés et de gestionnaires qui affirment investir responsable. Voici nos conseils pour repérer les acteurs qui jouent vraiment le jeu.

Il est désormais difficile d’y échapper : à mesure qu’il gagne en notoriété, l’investissement socialement responsable (ISR) alimente les critiques.

Et les accusations de greenwashing – en français, écoblanchiment – s’intensifient. Car la médaille de la vertu extra-financière est bien lourde à porter. Et son revers davantage exposé. Les critiques fusent : entreprises et sociétés de gestion sont de plus en plus souvent accusées d’enjoliver leurs efforts ou de travestir la réalité de leurs engagements et de leurs réalisations.

Depuis le début de l'année, les scandales s’accumulent. En Bourse, l’épisode Orpéa, très bien noté par les agences extra-financières et présent dans de nombreux portefeuilles ISR, laissera des traces. Du côté des investisseurs, les poursuites récentes engagées contre l'allemand DWS, accusé de triche dans la réalité de sa gestion ESG (environnement, social, gouvernance) – sans avoir en revanche oublié de prélever davantage de frais – se sont traduites début juin par l’éviction du patron du géant de la gestion, Asoka Wöhrmann.

Faisceau de critiques

Depuis ses prémices, l’ISR a toujours suscité des critiques. À l’origine, les stratégies d’exclusion – en gros, s’interdire d’investir dans un secteur jugé «non vertueux» – ont concentré les accusations de simplisme. Souvent justifiées, comme le raisonnement, jusqu'à l'absurde,