Cleveland-Cliffs va suspendre la production de son aciérie canadienne, invoquant les droits de douane, selon la CBC

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Cleveland-Cliffs CLF.N suspend partiellement la production de son usine de Hamilton, en Ontario (Canada), et va licencier des centaines de salariés, invoquant les répercussions négatives des droits de douane américains, a rapporté lundi CBC News.

* S'appuyant sur une note interne, la CBC a indiqué que l'entreprise allait suspendre pour une durée indéterminée ses activités de laminage à froid et de revêtement à l'usine Stelco, la réduction progressive des activités devant débuter le 9 octobre. Jusqu'à 500 salariés seront concernés.

* Le président américain Donald Trump a signé en juin 2025 un décret imposant des droits de douane pouvant atteindre 50% sur certaines importations d’acier et d’aluminium en provenance du Canada.

* "Les volumes d’importation se maintiennent à des niveaux qui empêchent Stelco de combler le vide créé sur le marché par la crise commerciale", a rapporté CBC en citant la note de service.

* Dans un communiqué de presse, Stelco a confirmé la mise à l'arrêt de ses activités de finition à Hamilton et a indiqué qu'elle concentrerait sa production d'acier sur son site de Nanticoke, en Ontario. Les employés de Hamilton se verront proposer des postes à l'usine de Nanticoke, a-t-elle précisé.