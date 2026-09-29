AMD va racheter World Labs, la société de Fei-Fei Li, dans le cadre d'un pari de 8,2 milliards de dollars sur l'IA physique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Li rejoint AMD en tant que vice-présidente exécutive et directrice scientifique

* L'acquisition, entièrement en actions, devrait être finalisée d'ici fin 2026

* World Labs a levé 1 milliard de dollars lors d'un tour de table en début d'année

(Réécriture des paragraphes 1 et 2, ajout des commentaires de Fei-Fei Li aux paragraphes 3 et 4)

Advanced Micro Devices AMD.O a annoncé lundi qu’elle allait acquérir World Labs, la start-up spécialisée dans l’IA fondée par Fei-Fei Li, dans le cadre d’une opération entièrement en actions évaluée à 8,2 milliards de dollars. Cette opération permettrait au fabricant de puces de prendre pied dans la recherche sur les systèmes d’IA physiques capables de comprendre et de simuler le monde.

Cette acquisition permet à AMD d’accéder à la recherche sur l’intelligence spatiale, un domaine émergent visant à permettre aux systèmes d’IA de modéliser des environnements tridimensionnels et des interactions physiques, ce qui pourrait façonner la demande future en puces, logiciels et infrastructures d’IA.

"Nous avons noué un partenariat technique approfondi avec AMD l’année dernière, en commençant par l’entraînement de modèles et l’optimisation de l’inférence sur les GPU AMD", a déclaré Li dans un message publié sur LinkedIn.

"Au fur et à mesure que nos équipes travaillaient ensemble, nous avons réalisé qu’il serait tout à fait naturel de réunir nos écosystèmes d’IA, comprenant logiciels et matériel, modèles de base et applications."

World Labs a levé 1 milliard de dollars lors d’un tour de table en début d’année, auquel AMD a participé.

Cette technologie vise à aider les systèmes d’IA à mieux comprendre et analyser le monde physique, avec des applications potentielles dans la robotique, la simulation, la conception et d’autres domaines concrets.

AMD a déclaré s’attendre à ce que les recherches de World Labs apportent un éclairage plus approfondi sur les nouvelles charges de travail liées à l’IA et contribuent à orienter ses feuilles de route technologiques en matière de matériel, de logiciels et de systèmes.

Mme Li, éminente chercheuse en IA connue pour ses travaux en vision par ordinateur, rejoindra AMD en tant que vice-présidente exécutive et directrice scientifique une fois la transaction finalisée. Elle rendra compte à la directrice générale Lisa Su. La finalisation de l’opération est prévue d’ici fin 2026.