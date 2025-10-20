 Aller au contenu principal
Cleveland-Cliffs affiche une perte plus faible que prévu au troisième trimestre grâce à l'amélioration de ses activités dans le secteur automobile
information fournie par Reuters 20/10/2025 à 16:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Aatreyee Dasgupta

Cleveland-Cliffs CLF.N a affiché lundi une perte au troisième trimestre inférieure aux estimations de Wall Street, car l'activité acier automobile de la société a bénéficié des récentes politiques commerciales américaines, ce qui a entraîné une hausse de 22% de ses actions.

Le directeur général Lourenco Goncalves a également déclaré que l'entreprise avait conclu un protocole d'accord avec un grand producteur mondial d'acier et qu'elle étudiait les possibilités d'exploitation des terres rares dans ses mines du Michigan et du Minnesota.

"Une transaction potentielle avec un producteur mondial d'acier pourrait être bénéfique pour les actionnaires de Cliffs, car nous avons vu que les producteurs d'acier étrangers sont prêts à investir de manière significative aux États-Unis sous l'administration actuelle pour obtenir un accès non tarifaire aux marchés finaux américains", ont déclaré les analystes dans une note de Jefferies.

Si la prospection de terres rares de Cliffs est couronnée de succès, Lourenco Goncalves estime que l'entreprise s'alignerait sur la stratégie nationale plus large d'indépendance en matière de matériaux critiques.

"L'industrie manufacturière américaine ne doit pas dépendre de la Chine ou de tout autre pays étranger pour ses minéraux essentiels", a déclaré Lourenco Goncalves.

Au cours de la conférence téléphonique sur les résultats de lundi, Lourenco Goncalves a également indiqué que "Cleveland Cliffs a été en mesure de conclure des accords de deux ou trois ans avec tous les principaux équipementiers automobiles, couvrant des volumes de vente plus élevés et des prix favorables jusqu'en 2027 ou 2028."

Ces développements interviennent à un moment où l'industrie sidérurgique américaine cherche à relancer la demande dans un contexte de surabondance de l'offre due à des importations moins chères.

Au début de l'année, le président américain Donald Trump a augmenté les droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium pour faire face à la concurrence étrangère croissante. La semaine dernière, il a également fixé de nouveaux droits de douane de 25 % sur les camions et les pièces détachées de poids moyen et lourd importés, afin d'accroître la production automobile aux États-Unis.

Pour le trimestre clos le 30 septembre, la perte ajustée du sidérurgiste s'est élevée à 45 cents par action, alors que les analystes estimaient la perte à 48 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre a augmenté de 3,6 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 4,73 milliards de dollars, contre des estimations de 4,90 milliards de dollars.

