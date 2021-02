Clément Maclou rejoint Oddo BHF

(NEWSManagers.com) - Oddo BHF a recruté Clément Maclou, qui était responsable de la gestion des fonds actions thématiques chez Decalia Asset Management en Suisse depuis 2016. Son départ avait été annoncé en novembre 2020. Avant cela, il travaillait chez CPR AM.

Chez Oddo BHF, Clément Maclou sera en charge de la stratégie Landolt Investment (Lux) SICAV - Best Selection in Food Industry, dont l' objectif est d' investir dans des sociétés mondiales cotées, actives sur toute la chaîne de valeur des secteurs agricoles et agroalimentaires. Cette stratégie thématique vise à offrir une exposition directe à la tendance structurelle mondiale de la révolution alimentaire.

Oddo BHF a bouclé l' acquisition de Landolt & Cie, la plus ancienne banque de Suisse romande, basée à Lausanne et Genève, en janvier dernier. Clément Maclou restera basé en Suisse.