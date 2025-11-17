Clearwater Analytics augmente après que Reuters a rapporté que des sociétés de capital-investissement étaient en pourparlers pour un rachat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
17 novembre - ** Les actions du fournisseur de logiciels de comptabilité d'investissement Clearwater Analytics CWAN.N augmentent de 13,7 % à 21,89 $ avant le marché
* * Les sociétés mondiales de capital-investissement Warburg Pincus et Permira sont en pourparlers pour acheter Co, a déclaré à Reuters une source familière avec le sujet
** La valeur de l'opération n'a pas été mentionnée, mais Bloomberg News a été le premier à faire état des négociations vendredi
** CWAN a une capitalisation boursière de 5,63 milliards de dollars à la clôture de vendredi, selon les données compilées par LSEG
** CWAN est entrée en bourse en 2021 avec une évaluation de 5,5 milliards de dollars
** Les 12 sociétés de courtage évaluent le titre à "acheter" ou plus; leur prévision médiane est de 27 $
** A la dernière clôture, CWAN a baissé de 30 % depuis le début de l'année
