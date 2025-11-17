 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 137,97
-0,39%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Clearwater Analytics augmente après que Reuters a rapporté que des sociétés de capital-investissement étaient en pourparlers pour un rachat
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 11:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 novembre - ** Les actions du fournisseur de logiciels de comptabilité d'investissement Clearwater Analytics CWAN.N augmentent de 13,7 % à 21,89 $ avant le marché

* * Les sociétés mondiales de capital-investissement Warburg Pincus et Permira sont en pourparlers pour acheter Co, a déclaré à Reuters une source familière avec le sujet

** La valeur de l'opération n'a pas été mentionnée, mais Bloomberg News a été le premier à faire état des négociations vendredi

** CWAN a une capitalisation boursière de 5,63 milliards de dollars à la clôture de vendredi, selon les données compilées par LSEG

** CWAN est entrée en bourse en 2021 avec une évaluation de 5,5 milliards de dollars

** Les 12 sociétés de courtage évaluent le titre à "acheter" ou plus; leur prévision médiane est de 27 $

** A la dernière clôture, CWAN a baissé de 30 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CLRWTR ANALTCS RG-A
19,255 USD NYSE +0,86%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank