Clearwater Analytics augmente après que Reuters a rapporté que des sociétés de capital-investissement étaient en pourparlers pour un rachat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 novembre - ** Les actions du fournisseur de logiciels de comptabilité d'investissement Clearwater Analytics CWAN.N augmentent de 13,7 % à 21,89 $ avant le marché

* * Les sociétés mondiales de capital-investissement Warburg Pincus et Permira sont en pourparlers pour acheter Co, a déclaré à Reuters une source familière avec le sujet

** La valeur de l'opération n'a pas été mentionnée, mais Bloomberg News a été le premier à faire état des négociations vendredi

** CWAN a une capitalisation boursière de 5,63 milliards de dollars à la clôture de vendredi, selon les données compilées par LSEG

** CWAN est entrée en bourse en 2021 avec une évaluation de 5,5 milliards de dollars

** Les 12 sociétés de courtage évaluent le titre à "acheter" ou plus; leur prévision médiane est de 27 $

** A la dernière clôture, CWAN a baissé de 30 % depuis le début de l'année