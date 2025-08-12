ClearSign Technologies Corp devrait afficher une perte de 4 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* ClearSign Technologies Corp CLIR.OQ CLIR.O devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel lors de la publication de ses résultats le 14 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Tulsa dans l'Oklahoma devrait faire état d'une augmentation de 1 331,1% de son chiffre d'affaires à 644 milliers de dollars contre 45 milliers de dollars il y a un an, selon l'estimation d'un analyste, sur la base des données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour ClearSign Technologies Corp est une perte de 4 cents par action.

* L'unique note d'analyste disponible sur les actions est "acheter".

* L'estimation moyenne des bénéfices des analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour ClearSign Technologies Corp est de 2,00 $, soit environ 73 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 0,54 $

