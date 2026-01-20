Clear Street révèle une hausse de ses revenus dans son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis, alors que les nouvelles cotations prennent de l'ampleur

Clear Street a débuté en tant que plateforme de courtage de premier ordre

L'entreprise est entrée dans le secteur de la banque d'investissement en 2023

Clear Street a conseillé Trump Media l'année dernière

Ed Tilly, ancien directeur général de Cboe, dirige Clear Street

Les revenus de Clear Street ont plus que doublé au cours des neuf premiers mois de 2025, a révélé mardi la société de Wall Street dans ses documents d'introduction en bourse aux États-Unis, alors qu'une année chargée pour les nouvelles inscriptions se dessine.

L'activité sur le marché américain des introductions en bourse est prête à poursuivre son rebond tant attendu en 2026, les analystes s'attendant à un début potentiellement chargé, car les entreprises qui ont retardé les inscriptions pendant la fermeture historique du gouvernement l'année dernière pourraient fournir un élan précoce.

Le bénéfice net attribuable à Clear Street Group s'est élevé à 157,2 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre sur un chiffre d'affaires de 783,7 millions de dollars, contre un bénéfice net de 20,7 millions de dollars sur un chiffre d'affaires de 301,9 millions de dollars pour la même période de 2024.

Fondée en 2018 par Chris Pento, Sachin Kumar et Uriel Cohen, Clear Street a débuté en tant que plateforme de courtage de premier ordre et a depuis élargi ses activités, s'étendant à des domaines tels que la banque d'investissement et la recherche sur les actions.

La société est dirigée par Edward Tilly, l'ancien directeur général du poids lourd des options Cboe Global Markets CBOE.Z .

UNE POUSSÉE DANS LA CONCLUSION D'ACCORDS

Clear Street est entré dans l'espace de la banque d'investissement en 2023 et s'est rapidement développé dans des secteurs tels que la technologie, la santé, la blockchain et les actifs numériques.

2025 a été une année exceptionnelle pour la division de banque d'investissement de Clear Street, qui a conclu 92 transactions totalisant 99 milliards de dollars en valeur de transaction.

La société a capitalisé sur la montée en puissance des sociétés de trésorerie d'actifs numériques l'année dernière et sur le renouveau des introductions en bourse en blanc.

Selon les données de Dealogic, Clear Street s'est classée au quatrième rang en termes de volume d'introductions en bourse par chèque en blanc en 2025.

Clear Street a également joué un rôle dans certaines transactions importantes, en conseillant Trump Media and Technology Group DJT.O , la société mère de Truth Social, dans le cadre de sa fusion par actions de 6 milliards de dollars avec TAE Technologies, une société spécialisée dans l'énergie de fusion.

Clear Street sera cotée au Nasdaq sous le symbole "CSIG".

Goldman Sachs, BofA Securities, Morgan Stanley, UBS Investment Bank et Clear Street sont les souscripteurs de l'offre.