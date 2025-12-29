 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Clear Street affirme que 2026 sera l'année de la percée des marchés de prédiction
information fournie par Reuters 29/12/2025 à 11:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 décembre - ** La société de courtage Clear Street affirme que 2026 sera une année charnière pour les marchés de prédiction, stimulant la croissance des revenus et la concurrence

** Les principaux acteurs de la cryptographie et des paris sportifs entrent dans la classe d'actifs pour ouvrir la voie à des lancements de produits plus larges; la Coupe du monde de la FIFA, les Jeux olympiques d'hiver, le 250e anniversaire de l'Amérique et les élections de mi-mandat aux États-Unis attireront l'attention, selon Clear Street

** Fanatics , Coinbase COIN.O , FanDuel , DraftKings DKNG.O et Gemini GEMI.O ont fait leur entrée sur les marchés de prédiction au cours des dernières semaines

** Le marché total adressable pourrait atteindre 14 milliards de dollars d'ici 2030, selon la société de courtage

** "Bien qu'il s'agisse d'une prédiction audacieuse, nous pensons que les plateformes de marchés prédictifs pourraient évoluer vers des sociétés de données et d'analyse à plus long terme", déclare Owen Lau, analyste chez Clear Street

Valeurs associées

COINBASE GLB RG-A
236,9000 USD NASDAQ -1,18%
DRAFTKINGS RG-A
34,8800 USD NASDAQ +1,22%
GEMINI SPACE RG-A
10,6400 USD NASDAQ -6,42%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'actrice française Brigitte Bardot donne une conférence de presse en décembre 1965 à Hollywood ( AFP / - )
    Les hommages affluent après le décès de Brigitte Bardot
    information fournie par AFP 29.12.2025 13:03 

    Du monde du cinéma à ses admirateurs, les hommages affluent après la mort de Brigitte Bardot, icône du grand écran dont la presse française et internationale souligne lundi la liberté mais aussi les zones d'ombre. L'actrice de "Et Dieu... créa la femme" et du "Mépris" ... Lire la suite

  • STELLANTIS (Milan) : Une consolidation vers les supports est probable
    STELLANTIS (Milan) : Une consolidation vers les supports est probable
    information fournie par TEC 29.12.2025 12:48 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • COMPAGNIE DE L'ODET : Sous les résistances, une consolidation est probable
    COMPAGNIE DE L'ODET : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 29.12.2025 12:47 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • Un avion de chasse Mirage 2000 de l’armée de l’air taïwanaise décolle de la base aérienne de Hsinchu le 29 décembre 2025. ( AFP / CHENG Yu-chen )
    La Chine lance des manoeuvres militaires simulant un blocus des ports de Taïwan
    information fournie par AFP 29.12.2025 12:40 

    La Chine a lancé lundi des manœuvres militaires simulant le blocus des ports de Taïwan, dans un contexte de tensions particulièrement fortes après une vente d'armes américaines massive à cette île qui a déployé ses propres forces en riposte et dénoncé l'"intimidation" ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank