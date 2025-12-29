Clear Street affirme que 2026 sera l'année de la percée des marchés de prédiction

29 décembre - ** La société de courtage Clear Street affirme que 2026 sera une année charnière pour les marchés de prédiction, stimulant la croissance des revenus et la concurrence

** Les principaux acteurs de la cryptographie et des paris sportifs entrent dans la classe d'actifs pour ouvrir la voie à des lancements de produits plus larges; la Coupe du monde de la FIFA, les Jeux olympiques d'hiver, le 250e anniversaire de l'Amérique et les élections de mi-mandat aux États-Unis attireront l'attention, selon Clear Street

** Fanatics , Coinbase COIN.O , FanDuel , DraftKings DKNG.O et Gemini GEMI.O ont fait leur entrée sur les marchés de prédiction au cours des dernières semaines

** Le marché total adressable pourrait atteindre 14 milliards de dollars d'ici 2030, selon la société de courtage

** "Bien qu'il s'agisse d'une prédiction audacieuse, nous pensons que les plateformes de marchés prédictifs pourraient évoluer vers des sociétés de données et d'analyse à plus long terme", déclare Owen Lau, analyste chez Clear Street