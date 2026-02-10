Clear Channel Outdoor sera racheté par Mubadala Capital et TWG pour un montant de 6,2 milliards de dollars

Clear Channel Outdoor Holdings a déclaré lundi qu'elle avait accepté d'être rachetée par Mubadala Capital, en partenariat avec TWG Global, dans le cadre d'une transaction évaluant l'opérateur américain de panneaux d'affichage à 6,2 milliards de dollars.

Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Clear Channel Outdoor recevront 2,43 dollars par action en espèces, ce qui représente une prime de 71 % par rapport au cours de l'action non affecté de la société.

La société a indiqué que le financement par capitaux propres de la transaction sera assuré par Mubadala Capital et TWG Global, tandis que des fonds gérés par Apollo Global Management se sont engagés à investir des actions privilégiées dans l'opération.

Clear Channel Outdoor a ajouté que l'accord prévoyait une période de 45 jours de démarchage, permettant à l'entreprise de solliciter d'autres propositions d'acquisition.