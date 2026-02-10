 Aller au contenu principal
Clear Channel Outdoor en hausse suite à un accord de privatisation de 6,2 milliards de dollars
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 13:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 février - ** Les actions de l'opérateur de panneaux d'affichage Clear Channel Outdoor CCO.N ont augmenté de 7,7 % à 2,36 $ avant le marché

** La société a accepté d'être acquise par Mubadala Capital et TWG Global dans le cadre d'une transaction de 6,2 milliards de dollars

** Les termes de l'accord valorisent CCO à 2,43 $/action, soit une prime de 71 % par rapport au prix de l'action non affecté au 16 octobre 2025; le prix de l'accord est environ 11 % plus élevé par rapport à la clôture de lundi

** L'accord comprend une période de 45 jours pour solliciter d'autres offres; la transaction devrait être conclue d'ici la fin du troisième trimestre 2026

** Le CCO indique que le financement de la transaction sera assuré par Mubadala Capital et TWG Global

** Apollo APO.N s'est engagé à investir des actions privilégiées; le financement de la dette est assuré par JPMorgan Chase Bank et Apollo

** A la dernière clôture, l'action CCO a baissé de 0,9% depuis le début de l'année

Fusions / Acquisitions
Privatisation

Valeurs associées

APOLLO GLB MGMT
133,790 USD NYSE +0,55%
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS
2,195 USD NYSE +0,69%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

