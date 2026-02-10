Clear Channel Outdoor en hausse suite à un accord de privatisation de 6,2 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 février - ** Les actions de l'opérateur de panneaux d'affichage Clear Channel Outdoor CCO.N ont augmenté de 7,7 % à 2,36 $ avant le marché

** La société a accepté d'être acquise par Mubadala Capital et TWG Global dans le cadre d'une transaction de 6,2 milliards de dollars

** Les termes de l'accord valorisent CCO à 2,43 $/action, soit une prime de 71 % par rapport au prix de l'action non affecté au 16 octobre 2025; le prix de l'accord est environ 11 % plus élevé par rapport à la clôture de lundi

** L'accord comprend une période de 45 jours pour solliciter d'autres offres; la transaction devrait être conclue d'ici la fin du troisième trimestre 2026

** Le CCO indique que le financement de la transaction sera assuré par Mubadala Capital et TWG Global

** Apollo APO.N s'est engagé à investir des actions privilégiées; le financement de la dette est assuré par JPMorgan Chase Bank et Apollo

** A la dernière clôture, l'action CCO a baissé de 0,9% depuis le début de l'année