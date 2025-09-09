CleanCore Solutions bondit après l'acquisition de Dogecoin pour lancer une stratégie de trésorerie

9 septembre - ** Les actions du producteur de produits de nettoyage CleanCore Solutions ZONE.A grimpent de 61 % à 5,7 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare avoir acquis 285 420 000 dogecoins DOGE=KRKN d'une valeur d'environ 68 millions de dollars, avec son partenaire House of Doge, pour lancer une stratégie de trésorerie

** ZONE a annoncé le 2 septembre un placement privé de 175 millions de dollars pour établir une trésorerie en dogecoins

** La société prévoit d'acquérir jusqu'à 1 milliard de dogecoins dans les 30 prochains jours

** Les petites entreprises publiques ont ajouté des crypto-monnaies à leurs coffres dernièrement, imitant la stratégie de Michael Saylor MSTR.O - la plus grande entreprise détentrice de bitcoin s

** Eightco Holdings OCTO.O a bondi de plus de 3000% lundi après avoir annoncé une stratégie similaire pour détenir le jeton worldcoin

** A la dernière clôture, ZONE a 13,77 millions d'actions en circulation avec une capitalisation boursière de 48,3 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG