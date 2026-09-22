Clavicular, influenceur “Looksmaxxing”, est accusé de viol dans le Massachusetts

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par Nate Raymond

L’influenceur des réseaux sociaux “looksmaxxing”, connu sous le nom de Clavicular, a été inculpé pour le viol d’une jeune fille de 17 ans qui a déclaré à la police avoir été en état d’ébriété au domicile de sa famille à Cape Cod, dans le Massachusetts, après qu’il l’eut invitée à se joindre à lui pour des vidéos en direct.

Braden Peters, âgé de 20 ans, a été inculpé de viol, d'avoir drogué une personne en vue d'avoir des relations sexuelles et d'avoir fourni de l'alcool à une personne de moins de 21 ans, selon une plainte pénale déposée le 8 septembre. Il doit comparaître devant un tribunal d'État à Orleans, dans le Massachusetts, le 14 octobre.

Son porte-parole, Mitchell Jackson, a déclaré que la plaignante avait déjà intenté un procès contre Peters. Il a précisé que la plaignante et son avocat s’étaient tournés vers la police après que Peters eut demandé le rejet de l’affaire et “refusé de verser de l’argent”.

Le “Looksmaxxing” est une sous-culture en ligne axée sur l’optimisation de l’attrait physique des individus. Peters est devenu l’une des figures de proue de ce mouvement, rassemblant une large communauté sur les réseaux sociaux tels que TikTok et se faisant connaître pour avoir promu une pratique consistant à se fracturer les os du visage à l’aide d’un marteau afin qu’ils se ressoudent plus solides, ce que les experts médicaux déconseillent.

D’après les documents judiciaires, la plaignante de Peters s’est rendue au commissariat de Chatham pour porter plainte contre lui le 4 juin.

Elle a expliqué à la police que tous deux avaient d’abord échangé des messages sur Instagram et qu’il l’avait ensuite rémunérée pour qu’elle apparaisse dans des vidéos de “looksmaxxing” qu’il produisait.

La plaignante, dont le nom a été masqué dans les documents d’accusation, a déclaré qu’après environ une semaine d’échanges, Peters lui avait commandé un Uber pour qu’elle se rende au domicile de sa famille à Chatham le 23 mai 2025.

Selon le rapport de police, la plaignante a déclaré que Peters savait qu’elle avait 17 ans, mais qu’il lui avait demandé de mentir lors d’un live qu’il enregistrait sur la plateforme Twitch, en affirmant qu’elle avait 18 ans et que la vodka qu’il lui avait donnée était de l’eau.

La jeune fille a déclaré à la police qu’elle était de plus en plus ivre. Dans un extrait du live de Peters visionné par la police, la jeune fille a déclaré à un moment donné: “Attends, je suis tellement ivre”, avant que les deux ne s’embrassent, selon le rapport de police.

Elle a déclaré s’être ensuite endormie dans le lit de Peters et s’être réveillée le lendemain matin alors qu’il “avait des relations sexuelles avec elle ” sans son consentement.