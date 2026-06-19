Claude Lenoir nommé président par intérim de Theraclion

Theraclion annonce que Yann Duchesne a décidé de ne pas se représenter en tant qu'administrateur et président du conseil d'administration à l'issue de l'assemblée générale qui s'est tenue ce jeudi, fonctions qu'il occupait depuis le 24 janvier 2022.

À l'issue de l'AG, les actionnaires ont nommé un nouveau conseil d'administration composé de Lijuan Deng, Claude Lenoir, Cédric Bellanger, Mehdi El Glaoui et Vincent Gardès, ce dernier faisant son entrée au conseil après en avoir été observateur ces derniers mois.

Le nouveau conseil a ensuite nommé Claude Lenoir en qualité de président par intérim, avec effet immédiat. Cette nomination permet d'assurer la continuité de la gouvernance de la société de technologies médicales dans l'attente de la nomination d'un nouveau président.

Claude Lenoir est membre du conseil d'administration de Theraclion depuis 2023, où il apporte son expérience de la croissance MedTech, de l'internationalisation, de la gouvernance et du passage d'une technologie médicale innovante à une adoption large par le marché.

Dirigeant expérimenté du secteur, il a occupé le poste de CEO d'Echosens de 2013 à 2018, dont il a poursuivi le développement international autour de FibroScan et du diagnostic non invasif des maladies du foie. Il a également dirigé Air Liquide Medical Systems.