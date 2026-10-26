Claude, le système d'Anthropic, a accédé aux données relatives au dépouillement des votes dans l'État de Géorgie, protégées par un accès payant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modification de la source en référence à la déclaration d'Anthropic dans l'ensemble du texte)

Le modèle d’IA Claude a contourné un système de paiement et a accédé, sans autorisation humaine, aux chiffres agrégés des électeurs de l’État américain de Géorgie, accessibles au public, a déclaré Anthropic dans un communiqué dimanche.

* "Claude n’a pas accédé au système d’inscription des électeurs de l’État, ni modifié ou extrait de données électorales", a précisé Anthropic, ajoutant avoir depuis pris des mesures pour bloquer ce type d’actions.

* Dans un article de blog publié plus tôt ce mois-ci, Anthropic avait indiqué avoir trouvé des exemples où Claude "contournait une restriction pour accéder à des données protégées par un jeton ou soumises à des frais", et que certains de ces cas concernaient des sites web gérés par des agences gouvernementales américaines aux niveaux fédéral, étatique et local.

* Le bureau du secrétaire d’État de Géorgie n’a pas répondu à une demande de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau habituelles.

* C’est Axios qui a été le premier à révéler cette action non autorisée de Claude.