Clartan et Ethos lancent un fonds de petites et moyennes valeurs durables

(NEWSManagers.com) - Clartan Associés (anciennement Rouvier Associés) s' est allié avec Ethos Services pour lancer un fonds de petites et moyennes capitalisations durables.

Le fonds Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap a pour vocation d' investir dans les petites et moyennes capitalisations européennes qui tiennent compte des aspects sociaux et environnementaux dans leur modèle d' affaires. Il est destiné aux investisseurs privés et institutionnels.

L' univers de base se compose d' environ 500 sociétés européennes dont la capitalisation boursière est inférieure à 20 milliards d' euros. Une première sélection est réalisée par Ethos, spécialiste suisse des placements durables, sur la base de critères extra-financiers. Seules les sociétés qui adoptent les meilleures pratiques en termes de responsabilité sociale et environnementale mais aussi de bonne gouvernance (ESG) et dont les produits et services ont un impact positif sur l' environnement et la société dans son ensemble pourront intégrer le portefeuille. L' empreinte carbone et la stratégie climatique sont également prises en compte.

Les sociétés actives dans certains secteurs sensibles ou qui sont sujettes à des controverses ESG importantes sont quant à elles automatiquement exclues de l' univers d' investissement. C' est le cas des sociétés qui réalisent plus de 5% de leur chiffre d' affaires dans les secteurs de l' armement, du charbon, du nucléaire, des sables bitumineux, des gaz et pétrole de schiste, des OGM, du tabac, des jeux de hasard ou de la pornographie.

En parallèle, Clartan applique son processus Quality & Value, d' une part en sélectionnant des sociétés aux avantages concurrentiels durables et défendables de manière à soutenir une rentabilité élevée sur le long terme ; d' autre part en investissant dans ces entreprises lorsque leur cours de Bourse présente une décote par rapport à l' estimation de leur valeur intrinsèque.

Le portefeuille sera concentré autour de 25 à 40 sociétés.

Ethos et Clartan s' engagent aussi à mener un dialogue actionnarial continu avec les entreprises afin de promouvoir les meilleures pratiques en matière de gouvernance d' entreprise et de responsabilité sociale et environnementales. Les droits de vote d' actionnaire seront également systématiquement exercés selon les lignes directrices d' Ethos.