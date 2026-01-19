Clariant propose l'élection de Regula Wallimann et Albert Manifold au conseil d'administration
Regula Wallimann (de nationalité suisse) est membre non exécutif du conseil d'administration et présidente du comité d'audit des groupes cotés en bourse Straumann et Adecco, ainsi que du groupe Swissport.
Avant d'occuper ces fonctions, elle a travaillé pendant 14 ans chez KPMG Suisse (1993-2017) pour divers clients internationaux et nationaux, cotés ou non, et en tant que membre du comité stratégique des partenaires de KPMG Suisse (2012-2014).
Regula Wallimann possède une vaste expérience dans les domaines de la finance, du reporting financier et non financier, de la gouvernance d'entreprise, de l'audit et de la gestion des risques, ayant occupé plusieurs postes non exécutifs et de direction dans divers secteurs.
Albert Manifold (de nationalité irlandaise) est président du conseil d'administration de BP depuis le 1er octobre 2025 et directeur non exécutif depuis le 1er septembre 2025.
Albert Manifold a été directeur général de CRH de janvier 2014 à décembre 2024 et a occupé plusieurs postes de direction au cours de ses 28 années de carrière chez CRH. Il possède une solide expérience en matière de leadership stratégique et d'exécution opérationnelle, avec un accent particulier sur la rentabilité, l'allocation rigoureuse du capital et la génération de flux de trésorerie.
Albert Manifold est directeur non exécutif de la société cotée en bourse LyondellBasell Industries ainsi que de la société privée Mercury Engineering.
Outre les deux nouveaux membres proposés, le conseil d'administration propose de réélire Ben van Beurden en tant que président et Claudia Suessmuth Dyckerhoff, Susanne Wamsler, Ahmed Mohammed Al Umar, Jens Lohman et Thilo Mannhardt en tant que membres du conseil d'administration.
