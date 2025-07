Clariant: les accusations de l'américain LyondellBasell récusées information fournie par Cercle Finance • 18/07/2025 à 11:26









(Zonebourse.com) - Clariant a rejeté vendredi les accusations de l'américain LyondellBasell, qui estime avoir été lésé par les pratiques anti-concurrentielles du groupe suisse sur le marché de l'éthylène.



Dans un communiqué, le groupe basé à Muttenz indique que LyondellBasell a déposé devant le tribunal d'Amsterdam une plainte pour dommages et intérêts visant quatre entreprises, dont Clariant, en vue d'obtenir quelque 1,6 milliard d'euros de compensations en lien avec une infraction au droit de la concurrence sanctionnée par l'Union européenne en 2020.



LyondellBasell accuse Clariant et ses concurrents de s'être entendu sur les prix de l'éthylène, une matière première clé dans la production de plastiques et de produits chimiques, une affaire dans laquelle la Commission européenne avait infligé des amendes à plusieurs sociétés il y a cinq ans.



Clariant a catégoriquement rejeté les accusations formulées par LyondellBasell et a annoncé son intention de défendre fermement sa position devant les tribunaux.



'Clariant dispose d'éléments économiques prouvant que le comportement des parties concernées n'a eu aucun effet sur le marché', a indiqué l'entreprise dans un communiqué.



L'action Clariant perdait 0,5% vendredi matin à la Bourse de Zurich, essuyant l'une des plus fortes baisses de l'indice SMI MID des moyennes capitalisations helvétiques.





